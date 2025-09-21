「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）

甲子園で最後の打者となり、うつむき加減でベンチへ向かった。阪神・佐藤輝明内野手は３試合ぶりの先発復帰から２試合連続で快音なし。９月に入って初めてのことだ。ただ、決して状態が悪いわけではない。目標達成への助走だと思えばいい。

初対戦となった竹田には「良かったんじゃないですか」と、うまく攻められた。初回２死一塁ではバットを折られて右飛。四回無死では強烈な打球音を響かせながら、右翼の正面を突いた。角度さえついていれば、どうなっていたか分からない。「内容は悪くなかったのでは？そうっすね」と前向きに捉えた。

残りの２打席は空振り三振に倒れたが、土曜日のデーゲームで元気な姿を見せられたことに意味がある。１７、１８日の広島戦（マツダ）は蓄積疲労によるコンディション不良で欠場。１９日は守備でハッスルプレーを披露して、この日もフル出場と全快をアピールした。

２１日からは今季最後の関東遠征となる。今季４本塁打の神宮で２試合、今季２本塁打の横浜スタジアムで１試合。目前に迫る４０本塁打、１００打点へ、打者有利の球場でアーチを描きたい。

２１日のヤクルト戦は左腕・山野との対戦。前回８月２３日の対戦では３打席連続三振を食らった。「頑張ります」。短い言葉に思いを込め、いざ東京へ。虎の４番が関東の虎党に感謝の一発を届ける。