「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）

聖地の生暖かい風を受けながら、ＤｅＮＡ・竹田祐投手は勝利の余韻に浸った。最速リーグＶを成し遂げた並み居る猛虎たちを退け、７回３安打１失点で今季４勝目。ＣＳ進出決定から一夜明け、ファイナルＳで戦うかもしれない阪神に“キラー”として残像を刻みつけた。

「自分のいいリズムで投げることができたので、７回を投げられたことは良かったと思います」。初々しい笑顔とは裏腹に、ストライク先行の巧みな投球術で沈めた。１５０キロ前後の直球にスライダー、フォークを丁寧に織り交ぜ、二回以外は先頭打者を許さず。近本、中野の厄介な１、２番コンビを無安打に封じ、本塁打王独走の佐藤輝にも快音を響かせなかった。

甲子園のマウンドに立つのは、履正社高３年春のセンバツ決勝の大阪桐蔭戦以来。「すごく懐かしかった」。地元関西の友人たちも数多く応援に駆けつけた“地の利”も手伝い、ホームよろしく躍動した。

この日が甲子園での今季最終戦となったが、再び虎と相まみえる可能性を秘めている。巨人との対戦が決まったＣＳファーストＳでは、最大３戦を考えると先発は東、ケイ、ジャクソンの３本柱となる公算が大きい。ファイナルＳに勝ち進めば、初戦で竹田がマウンドに立つことも十分に考えられる。三浦監督は「ポストシーズンはまだです」と制しながらも「優勝したチーム、主力メンバーが出ている中でよく攻められた」とルーキーの堂々の投球に深くうなずいた。

◇竹田 祐（たけだ・ゆう）１９９９年７月５日生まれ、２６歳。大阪府出身。１８４センチ、９６キロ。右投げ右打ち。投手。履正社高では３年春の選抜大会で準優勝。明大、三菱重工Ｗｅｓｔを経て、２４年度ドラフトでＤｅＮＡから１位指名。２５年８月１６日の中日戦（バンテリン）で１軍初登板初先発、７回無失点の好投で初勝利を挙げた。父・勉さんは元アメフトのプロ選手。弟・剛は立命大アメフト部のＱＢとして、昨年１２月の甲子園ボウルを制した。