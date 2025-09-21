「日本ハム８−７ロッテ」（２０日、エスコンフィールド）

勝負強さは天下一品だ。“仕事人”のひと振りがチームを救った。日本ハムは今季１０度目のサヨナラ勝ち。３時間５４分の乱戦にケリをつける打球が左中間に弾むと、浅間大基外野手の顔に満面の笑みが広がった。

同点の九回２死二塁から代打で登場。２ストライクからの４球目を捉え、前進守備の外野を抜いた。４失策などで５点リードを追いつかれ、スクイズ失敗も重なる展開。「なげ〜なって。何してんだよと思いながら見てたけど、そのたまった気持ちが打席に出たんじゃないですか」と冗談めかしつつ「大きいっす。勝つことが何より大事」と白星の重みを強調した。

昨季ＣＳファーストＳ第２戦でサヨナラ打。１５日の西武戦では３カ月ぶりの１軍で即３ランを放った。シーズン終盤での存在感が際立つ。この日の一打も「考え過ぎても、ああいう場面で打てない。割りきって甘い球だけ待っていた」と冷静。プロ１１年目の２９歳は「いい経験も悪い経験もしてきたので」と少し胸を張った。

送り出す前に西武戦の逆方向へのアーチが頭に浮かんだという新庄監督は「浅間く〜ん」と声を弾ませて笑顔。「よく決めましたね。もともと実力はある子なので」とたたえた。敗れたソフトバンクとは３・５ゲーム差に。指揮官は「勝ち続けて相手がどう転ぶかは、結果を見てみないとわからない。明日も取りにいきます」と力強く言った。奇跡の逆転Ｖへ、絶対に諦めない。