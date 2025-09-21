ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓの堂本光一（４６）とＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）がこのほど、都内で開かれたテレビ朝日系新番組「光一＆シゲのＳＨＯＷマン！！」（１０月６日スタート。月曜、後１１・１５）の取材会に出席した。

番組では歌舞伎、２・５次元、ダンスなど舞台エンタメの魅力を、経験豊富な「光一＆シゲ」がＭＣとして深掘り。初回は「２・５次元ミュージカル」がテーマで、俳優・荒牧慶彦らがゲスト出演する。

光一は加藤について「黙っててもスッと入ってきてくれる。楽です。シゲはフォローもしてくれるし、ツッコむところはツッコんでくれるし、すごく楽しく収録できたなあ」と笑顔。一方の加藤は先輩との仕事に「少し気負うところもあった」と振り返りつつ「懐の広さに感動しております」とコンビに手応えをにじませた。

番組について光一は「すっげえ人（スタッフ）が多い。すごく力を入れてくださってると感じましたし」と武者震い。加藤も「人数が多いというところにテレ朝の社運が見えてきた。非常に期待値が高いぞこれは、というのが」と、局側の力の入れ具合も証言した。

また、加藤は「親友なんです」という俳優・勝地涼から、ゲスト出演を志願されたことを告白し「光一くん、剛くんのファンでもあられるので、いつでもゲストの日にち空けときますとＬＩＮＥが来ました」と笑顔。さらに「光一くんのゲスト回を見たい。光一くんの特集やってほしい」とも提案していた。