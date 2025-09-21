◆明治安田Ｊ１第３０節 清水１―０京都（２０日・サンガＳ）

清水エスパルスは首位の京都とアウェーで対戦し、１―０で“金星”を挙げた。後半３０分、途中出場のＤＦ高木践（２３）のクロスに同じく途中出場のＭＦ矢島慎也（３１）が反応し、右足で決勝の今季１号。守備も２試合連続完封で締め、４月以来の連勝を飾った。順位は１１位に浮上し、目標の１０位以内が視界に入ってきた。

敵地を揺るがす歓声が心地よかった。オレンジ軍団が首位を食った。アウェーのサッカー専用スタジアムでは今季公式戦１２試合目で初白星。秋葉忠宏監督（４９）は「選手が野心と己の価値を示した素晴らしいゲームだった」と拍手した。

完璧な崩しで虎の子の１点をたたき出した。後半３０分、ＤＦ住吉の縦パスに抜け出した高木が走り込んで右クロス。中央の矢島が右足で豪快にネットを揺らした。「大事なところで決めたいとずっと言ってきた。ジェラ（住吉）のパスも良かったし、あそこに入っていくのは狙い」。Ｇ大阪に所属していた２１年９月以来のＪ１弾は値千金の一発となった。

リーグ最多得点相手に真っ向勝負した。序盤から“肉弾戦”が繰り広げられたが球際で一歩も引かず、危険な場面は最終ラインが体を張ってしのぎ続けた。「ＦＷを含めた全員の守備力」と指揮官。無失点は２試合連続今季１０度目で、直近４試合で１失点と安定感が際立っている。

秋葉監督はリーグ中断期間、プロ野球で三冠王３度の落合博満氏のドキュメント映像をミーティングで見せた。「天才と言われた落合さんも『俺よりバットを振ったのは王さんくらい』と言えるくらい練習していた。練習はウソをつかない」ことを伝えた。オレ流魂注入後はこれで２連勝だ。次は中２日でホーム・浦和戦。秋葉清水の進撃はまだ終わらない。（武藤 瑞基）