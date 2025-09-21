◆第７８回秋季全道高校野球大会札幌地区予選▽Ｃブロック１回戦 酪農学園大とわの森三愛５―２ 札幌東陵（２０日・札幌円山）

７地区で１７試合が行われた。札幌地区の酪農学園大とわの森三愛は、５―２で札幌東陵に勝利。外傷性くも膜下出血などのアクシデントを乗り越えた８番・岩佐琉杜二塁手（２年）が、先制打を含む２安打１打点で勝利に貢献した。札幌新陽は、背番号９の佐々木塁投手（２年）が９回１安打で完封し、恵庭南を６―０で下した。

酪農学園大とわの森三愛・岩佐が秋初戦で躍動した。両校無得点で迎えた２回無死満塁。公式戦初スイングでスライダーを捉えた。中前にはじき返すと、三塁走者が生還。塁上で人さし指を突き上げた。主将の先制打から打線がつながり一挙５得点。打者一巡の猛攻で一気に突き放した。

約１年前、岩佐は病床で痛みと闘っていた。昨年９月２２日の練習中、キャッチボールをしていたチームメートの送球が右側頭部を直撃。一時的に意識を失い、目を覚ますとグラウンド上で倒れていた。すぐに病院で診察を受け、外傷性くも膜下出血と脳挫傷と診断された。

入院は約１週間におよんだ。上半身全体が痛み、「寝るのもつらかった」。睡眠薬も服用しながら、苦しい日々に耐えた。退院後、約２か月後から練習を再開。幸いにも後遺症はなく、夏の敗戦後には主将を任された。

１、２年生で５９人という大所帯の新チームは、夏の大会終了後から練習試合約８０試合を消化。７番・松本旺士（おうじ）三塁手（１年）が２軍スタートから秋初戦でスタメンを勝ちとるなどメンバー争いは熾烈（しれつ）で、「たくさん入れ替えがあったので、みんな必死でした」と岩佐。チーム内の競争で強化を図ってきた。

２年ぶりの全道出場を目指す秋。札幌日大や札幌第一といった強豪校と同じブロックに入ったが、「やってきたことを信じて強気で攻めていきたい」。命に関わる可能性もあったアクシデントを乗り越えた背番号４は「グラウンドに立てていることは当たり前じゃない」と、野球ができる喜びをかみしめながら、ダイヤモンドを駆け回る。（島山 知房）