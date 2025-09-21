9月21日（日）放送『ポツンと一軒家』のゲストは葉加瀬太郎と中村静香。「魚釣りが趣味なので、例えば小さな島でね、晴耕雨読の生活を送ってみたいと思いますけどね」とポツン暮らしに興味を抱くのは葉加瀬。

北海道の広大な敷地で発見したポツンと牧場！ そこは、ご夫婦で営む肉牛の繁殖農家。24時間体制で牛の世話を行う慌ただしくも、穏やかな暮らしぶりに密着していく。

今回のポツンと一軒家は北海道で発見！ 山あいにポツンと広がる広大な敷地に、いくつもの建物が確認できる。

空港から車を走らせて1時間30分以上、捜索隊は最寄りの集落で二人の男性に話を聞くことに。男性は「衛星写真で見るとわかりづらいものですねえ」と苦笑いしつつ、衛星写真を持ったまま近所のご夫妻の自宅へ。すると「この（一軒家の）あたりには、猟友会でしょっちゅう行っていましたから」という旦那さんが「ここはご夫婦で牧場をしています。間違いないです」と貴重な情報が！ しかも、最初に声をかけた男性がその牧場まで案内してくれることに。

集落からは、なだらかな山肌を走る道が続いており、まるでどこまでも果てしなく続くような森の一本道だ。その森のはるか先に広大な敷地に建つ牛舎のような建物と、オシャレな黒い住居が見えてきた。奥さま（66）は「ポツンと一軒家の自覚はあったんですが、まさかいらっしゃるとは…」と驚きつつもにっこりと捜索隊を出迎えてくれた。

ご主人（58）の案内で、牧場での作業風景を見学させてもらえることとなった捜索隊。15ヘクタール（東京ドーム3個分）という広大な敷地内には、分娩用の牛舎と育成用の牛舎ふたつがあり、現在は70頭ほどの肉牛をご夫婦で大切に育てている。出荷されるのは地元名産の和牛で「冬の寒さで肉のうまみが凝縮されるのが特徴」だという。

この日は、親牛と子牛を隔離する作業を行うとのことで、立ち会わせてもらえることに。そんな貴重な牛たちの暮らしにも密着していく。

スタジオでは、時に大きくうなずきながら見守っていた中村が「リアルな生活ぶりが誇張なく、大変さも魅力もそのまま伝わってきましたね。知らないことも多くて勉強になりました」としみじみと話していた。

ABCテレビ・テレビ朝日系列『ポツンと一軒家』は、毎週日曜ごご7時58分から放送中。TVerでも無料見逃し配信。