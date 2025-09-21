

（撮影：今井康一）

今や、地方だけでなく都市部でも、超高齢社会がもたらす影響が顕在化している。古くからあった飲食店の店主が高齢のため店を閉め、町工場や中小企業でも、後継者が見つからずに、廃業する企業が後を絶たない。かつて想定されていた超高齢社会の影響をはるかに上回る事態が、表面化しつつあると言って過言ではないだろう。

さらに、深刻な人手不足の原因ともなっており、人口減少の影響から地方自治体の財源不足が深刻化しており、上下水道や道路や橋などの社会インフラへの影響も深刻化しつつある。現在の超高齢社会がどんな状況なのか、そしてその影響が今後の日本経済全体や我々の生活にどんな影響をもたらすのか考えてみたい。

3人に1人の高齢者を支えるシステムが限界に近付いている？

最新の人口推計（総務省統計局、2024年10月1日現在）によると、日本の総人口は1億2380万人、前年に比べて55万人減少。14年連続で減少している。このうち、65歳以上の人口は3624万人、うち75歳以上は2077万人で、前年に比べて70万人も増加している。要するに、高齢社会というよりも、70代以上の超高齢社会にシフトしていると言っていい。

3人に1人が高齢者であり、生産年齢人口も7372万人（2024年、総務省）となり、総人口の60%を下回っている状態だ。10人のうち6人以下しか働いていないことになる。総人口に比べて働く人が少ない、そんな現実が日本にはあるようだ。

たとえば、「労働政策研究・研修機構によると、日本は2022年の数値が主要7カ国（G7）で最も低く、米国（64.9％）、英国（63.4%）、カナダ（65.4％）などに及ばない。消費を牽引するはずの世代が減ることで経済の停滞が懸念される」（日本経済新聞、きょうのことば、2025年4月15日）。

もっとも、65歳以上が就業者全体に占める割合は13.5%になっており、4人に1人の高齢者が就業していることを示している。高齢者が働かなければ成立しない社会構造になっていることに、日本の超高齢社会の深刻さがある。

飲食店経営者の過半数が60歳以上

東京商工リサーチの「平均年齢が高い業種ランキング（全国社長の年齢調査、2024年）によると、不動産賃貸業・管理業（67.19歳）、漁業（66.28歳）、飲食料品小売業（65.72歳）、医療業（65.56歳）となっている。さらに、「廃業を検討する可能性のある企業の割合」では飲食店が「39.6％」（2022年2月調査）となり、飲食店の4割が廃業考えているというデータもある。ちなみに、社長の平均年齢も63.59歳と過去最高を付けた。

帝国データバンクの調べでは、2024年の飲食店の倒産件数は894件。過去最高を更新しており、中小企業庁の調査でも、宿泊業を含む飲食業の廃業率は「5.6%」と全業種の中でも高い数字と言われている。もっとも、日本の外食産業は廃業率が高いことでも知られ、オープン3年以内の廃業率が70％ともいわれる。

こうした超高齢社会の影響は、外食産業以外の分野にも急速に拡大している。簡単に紹介すると次のようになる。

＜農業従事者＞

2020年時点で、主に自営で農業に従事している人を示す「基幹的農業従事者」は65歳以上が全体の約7割を占めている。2020年時点の基幹的農業従事者は「約136 万人」だが、2050年には「36万人」にまで減少するという衝撃の推計もある。一方で、個人、団体を合わせた「農家経営体」の数は、2020年の段階で107万体、2030年には40万体にまで減少するとする予測もある。兼業も含めた農業就業者は2024年の段階で180万人。毎年7万人程度減少しているとされている（総務省調べ）。

＜介護人材＞

厚生労働省「介護人材確保の現状について」によると、2026年度には約25万人の介護人材が不足すると予想されており、さらに2040年度には57万人の人材が不足するとシミュレーションされている。

＜タクシー運転手＞

この業界の平均年齢も59.6歳（2023年、全国ハイヤー・タクシー連合会調べ）に達しており、高齢化が顕著になっている。将来的に、AIによる自動運転といった技術革新が求められる業種のひとつと言っていい。

＜漁業従事者＞

2022年には12万3100人（水産庁）だった漁業従事者人口だが、平均年齢は2018年時点で56.9歳（同）となっている。農業従事者同様に後継者がいないといった人材不足に陥っており、2050年には約7万人にまで減少すると予想されている。

ちなみに、帝国データバンクの調査によると、全国の社長の平均年齢も2024年の段階で「60.7歳」と、34年連続で過去最高を記録しており、しかも社長交代率は「3.75％」となっている。依然として団塊世代の社長が居座っているのかもしれない。

社会インフラに与える影響が深刻化する？

超高齢社会は国や地方の財政にも大きな影響与える。とりわけ問題なのは、地方の過疎化だ。若者流出によって空き家や限界集落が増加し、その一方で、都市部では高齢者の単身世帯が急増している。超高齢社会とは、人口減少と表裏一体だが、その結果起こることは人口減少による税収の減少であり、住民に最低限必要な社会インフラを提供できなくなるリスクを伴う。

実際に、最近話題になっている上下水道の老朽化だが、国土交通省が1年以内に緊急対策が必要な下水道管が全国に「72辧廚△襪噺表して話題になった。高齢化が進み、下水道の利用率が下がってくれば、当然ながら下水道による収入が減少し、老朽化対策や日常メンテナンスのコストを賄いきれなくなる。

『週刊文春』（2025年5月15日号）が、日本水道協会の2022年度版「水道統計」の自治体のデータをもとに全国の水道管の老朽化率をワースト20として公開している。それによると、県別では次の3府県がワースト3になっている。数字は耐用年数40年を超える老朽化率。

1.大阪府…… 33.1%

2.香川県…… 30.9%

3.神奈川県…… 30.3%

ちなみに、大阪市、門真市、阪南市では、耐用年数40年を超えた水道管の割合が50%以上だと指摘されている。

超高齢社会とは、言い換えれば人口減少を意味する。現在の高齢者が今後、揃って100歳、120歳まで生きることはなく、人口が急激に減少していくことを意味する。つまり、社会インフラの老朽化を補う税収が確保できないことを意味する。たとえば、橋梁や道路といったインフラの整備にも高齢化、人口減少の影響が懸念されている。

実際に、建設後50年を経過した橋梁の割合は、2021年度現在で「32％」。2031年度には「57%」に達すると発表している。さらに、古い橋梁など記録が確認できない建設年度不明橋梁が全国に「約23万橋梁」あるとしている。しかもこれらの大半が市町村管理の橋長15メートル未満の橋梁とされている（「道路メンテナンス年報」 国土交通省道路局 2021年8月）。

問題は、これらの維持管理のコストだが、国土交通省「道路データブック2024」によると、道路関係予算が現在は約3.5兆円とされているが、今後どれだけのコストがかかるのか、正確には分かっていない。また、地方の市町村の橋梁や道路の整備コストを国が肩代わりしたとしても、技術者不足、人手不足が心配されており、修理が遅れる場合もある。

財政危機と高齢化＝人口減少は表裏一体？

超高齢社会の到来で、今後問題になるものに医療や介護、年金といった高齢者と密接な問題もある。いわゆる社会福祉制度をどう維持していくのかが問われるわけだ。

たとえば、「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」（2018年5月、厚生労働省）などをベースに作成された資料によると、2025年から2040年には次のように増加するとシミュレーションされている。

●年金……59.9兆円（2025年度）→73.2兆円（2040年度）

●医療……47.4兆円（同）→68.5兆円（同）

●介護……15.3兆円（同）→25.8兆円（同）

この数字は、2040年には公費＝税金で、年金17.2兆円、医療費32.2兆円、介護14.2兆円を負担しなければならない勘定になる。3つを単純合計すると「63.6兆円」になる。現在の財政支出の合計は100兆円ちょっと。

厚生労働省などの試算によれば、年金・医療・介護の費用は今後も増加が続き、2040年には現在よりかなり大きな負担になる見通しだ。社会保障費はすでに国の歳出の大きな割合を占めており、財政の持続可能性が問われる。

欧州では人口減少に対応して移民を受け入れ、移民の定住化で税収を増やし、社会保障制度や社会インフラ整備のコストを賄ってきた。日本でも外国人労働者の受け入れや在留制度の見直しなどが議論され始めてはいるが、欧州ほど制度的・社会的な議論や移民の定住を前提とした政策設計は十分とは言えない。財政危機とも密接な関係のある人口減少について、タブーなき議論をすべき時期に来ているのかもしれない。

経済の原動力は豊富な個人消費と旺盛な労働市場？

超高齢社会は、経済全体でみると人口減少による個人消費の縮小が、企業の収益を減らし、法人税収の減少にもつながっていく。個人の所得税や住民税なども減少し、結局のところ超高齢社会は経済を低迷させ、国家や地方自治体の税収も不足させる。

問題はその対策だが、すでに道筋は見えている。人口減に対しては、AIを使ったロボットや自動運転の車の開発など、イノベーションによって人口減少に対処する方法だ。建築業界でも、自動化されたロボットが作る住宅を、最少限の人間が組み立てるといった方法になる。とはいえ、飲食業やサービス業、介護といった人間性が不可欠な業種には限界がある。

超高齢社会という世界でもあまり経験したことのない事態に日本はどう生き残っていくのか……。移民問題をスルーできない現実を踏まえて、対策を急ぐ必要があるだろう。超高齢社会を経験する日本社会は、介護や終身医療といった分野で、世界に輸出できるようなノウハウを開発する方法もある。

現在は、76歳のロックシンガーがニューアルバムをリリースする時代。70代はまだ引退するには早すぎるのかもしれない。

（岩崎 博充 ： 経済ジャーナリスト）