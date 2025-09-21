「誰にも止められない」「凄まじい」衝撃のブンデス初ゴール＆初アシスト！大暴れの24歳日本代表をドイツ大手紙が“最高評価”で絶賛！「20メートルの距離から…」
マインツの日本代表MF佐野海舟が大暴れだ。
現地時間９月20日に開催されたブンデスリーガ第４節のアウクスブルク戦（４−１）にフル出場した佐野は14分、インターセプトをして持ち上がると、左足を一閃。豪快なミドルシュートを突き刺し、ブンデスリーガ初得点となる先制点を挙げる。
さらに、２−０で迎えた60分、退場者を出して10人になっていたなかで、ボールを奪うと、一気にドリブルで独走。右サイドから絶妙のパスを送り、パウル・ネーベルのゴールをアシストする。
初得点に続けて初アシストをマークした24歳はさらに69分にも、ポケットを取って折り返し、アルミンド・ジーブが決めてチーム４点目をお膳立てしてみせた。
ドイツの大手紙『Bild』は、１ゴール・１アシストのヒーローに、単独チーム最高評価の「１点」を付与。ゴールシーンについて、「日本人選手が力強い独走を見せた！サノは中盤でマツィマからのパスをインターセプトし、そのまま相手ゴール前へ。誰にも邪魔されず、20メートルの距離からゴール右隅へ強烈なシュートを放った」と報じた。
また、アシストの場面も「サノはゴールの90％を稼ぎ、凄まじいプレーを見せた！」と絶賛している。
「右サイドからカウンターを仕掛けたこの日本人は、誰にも止められない存在だった。シュロッターベックはサノのスピードについていくことができず、ゴール前のネーベルへ巧みなクロスを送った。ドイツ代表のネーベルは、ただボールを無人のゴールに押し込むだけだった」
まさに圧巻のパフォーマンスで、チームを今季初勝利に導いた。
