ついに今シーズン初出場を飾った中村。(C)Getty Images

写真拡大

　今夏の移籍騒動を経て、ついに実戦復帰を果たした。

　中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、現地９月20日に開催されたリーグ・ドゥ（２部）の第６節で、同じリーグ・アンからの降格組であるサンテティエンヌと対戦。２−３で敗れた。

　この試合で、ついに今シーズン初出場を飾ったのが、「体調不良」を理由に約２か月間に渡ってチームを離脱していた中村だ。

　実際は、２部に降格したために移籍を志願した日本代表MFと、それを認めないクラブの関係が悪化していたというのが専らの見方だ。
 
　いずれにしても、この一戦で初めてンベンチ入りを果たした25歳に出番が巡ってきたのは１−３とリードされて迎えた59分。左サイドに入ると、わずか10分で結果を残す。

　69分、サイドチェンジのパスを受けると、２人を引き付けてラストパス。テウマのゴールをアシストする。

　80分にも中村にビッグチャンスが訪れたが、ヘディングシュートは枠を捉えられなかった。

　その後も攻め込んだS・ランスだったが、あと１点及ばず、黒星を喫している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】