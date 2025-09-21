「衝撃だ」「日本がまた下落」日本代表のFIFAランキング急落に韓国メディアが驚き「W杯のポット２も危険…」
９月18日に発表されたFIFAランキングで、日本は17位から19位とダウンした。前回（７月）に続いて２ランクの下落だ。
９月のアメリカ遠征で、森保ジャパンはメキシコとスコアレスドローの後、アメリカに０−２で敗戦。ポイントを積み上げられなかった。
アジア首位は堅持したとはいえ、この結果はライバル国にも驚きを与えたようだ。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』は、「衝撃だ！日本が15位→17位→19位とまたまた下落。４か月で４ランクの急落。ワールドカップのポット２が危険との懸念もある」と伝えた。
「日本サッカーが再びFIFAランキングの下落を経験した。FIFAは18日に最新ランキングを発表した。日本サッカーは19位だった。FIFAは今年の世界ランキングを４月、７月、９月と３回発表した。日本はそれぞれ15位、17位、19位だった」
また、自国の代表については、「一方、ホン・ミョンボ監督が率いる韓国代表は４月と７月に続き今回も23位をキープした。韓国は９月に行なった米国遠征で１勝１分けを記録した。米国との初戦では２−０で勝利、メキシコとは２−２だった」と報じている。
「韓国はアジアのランキングでは３位を守った。日本はもちろん、イランも20位から21位に、オーストラリアも24位から25位に下落した」
北中米W杯でのポット２を確定させるためにも、これ以上の下落は食い止めたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
