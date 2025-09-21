717goShUiYL._AC_SX679_


【シチズン】腕時計が30%OFF！

■Citizen 腕時計 プロマスター ダイバーズウォッチ

Amazonセール特価：3万3110円(30%OFF)

813tb3JCTyL._AC_SX679_


10年以上愛されるプロマスターのロングセラーモデル。本格ダイバーズウォッチでありながら、タウン使用にも適したサイズ感。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換も必要なし。

■カルバンクライン リラックスフィット パーカー

Amazonセール特価：1万5840円(40%OFF)

71SC+WkRI5L._AC_SX679_


ツートーンモノグラムのバックプリントが後ろ姿に視線を集めるパーカー。フロントは左胸にCKのワンポイント刺しゅうを施したミニマルな顔立ち、ユニセックスで着用できる適度なゆとりをもたせたレギュラーフィットシルエットが、コーディネートの幅をさらに広げてくれる。

■ディーゼル ジャケット J-GLORY JACKET

Amazonセール特価：2万3166円(10%OFF)

61ojy0gOd-L._AC_SY879_


独特のルックスを演出した遊びゴコロ溢れるバイカージャケット。要所にバイカーディテールがあしらわれたクールなデザインはどんなアイテムとのコーディネートでもよく似合う。

■クローム ボディバッグ KADET

Amazonセール特価：9230円(38%OFF)

61vElX4XpvL._AC_SY695_


KADET（カデット）はバッグの原点に立ち戻り、都市生活で必要とされる物だけを携帯する為に開発されたシートベルトバックル付きのスリングバッグ。アッパーマテリアルは従来のメッセンジャーバッグ同様にミリタリーグレードの耐久性を誇り、卓越した操作感を持つシートベルトバックルも健在。CTZやMINI METROなどにも通じるショルダーストラップは、人間工学に基づいた成型をされているのでフィット感や装着感は格別となっており、メインコンパートメントには全天候対応の止水ジッパーを装備してアクセスを容易にするだけでなく、突然の天候変化にも対応。

■アンダーアーマー ランニングシューズ UAサージ3

Amazonセール特価：6970円(12%OFF)

71t-8TwR0TL._AC_SY695_


ジョグなどの柔らかい走りでは、衝撃を吸収して足を守りスピードトレーニングなどの強い走りでは、反発力を生み、スムーズな蹴り出しを可能にする。

