◇明治安田J1第30節 鹿島1ー0浦和（2025年9月20日 埼玉）

明治安田J1リーグは各地で8試合が行われ、鹿島が浦和に1―0で競り勝ち、勝ち点58で首位に浮上した。前半14分にFW鈴木優磨（29）が奪った虎の子の1点を守り抜き、7試合連続ドロー決着だったライバル対決を制した。京都は清水に0―1で敗れ、2位に後退した。

真っ赤に染まった埼スタで、ついに決着がついた。7試合連続引き分けだった因縁のカードで、鹿島が21年11月以来4年ぶりの凱歌を上げた。前半14分、鈴木が猛プレスでGK西川のパスミスを誘い、かっさらったボールを無人のゴールへ。エースの決勝弾に象徴されるように、試合終了まで全員が惜しみなくハードワークを続けた。日本代表GK早川も好守を連発。鬼木監督は「最後まで気迫を感じたゲームだった」と賛辞を惜しまなかった。

今季こそ“夏バテ”を乗り切る。前半戦を2位で折り返した昨季は7〜9月に3勝3分け4敗と苦しんで優勝争いから脱落。22年も前半戦2位から夏場に失速し、タイトルを逃した。だが昨季まで川崎Fを率いた鬼木監督は、夏の平均気温が首都圏より1〜2度低い鹿嶋市の利点を強調。「川崎では暑すぎてなかなか強度を上げきれなかったが、鹿島はトレーニングをしっかり積めている」と猛暑下でも他クラブを上回る練習をこなし、自信を植え付けた。

これで7月以降は5勝2分け1敗。順調に勝ち点を積み上げ、今季4度目の首位浮上だ。鈴木は「周りの心を折るくらい勝ち続けたい」と言い切った。もうどこにも譲ることなく、残り8試合を突っ走る。