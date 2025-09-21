【俺の顔】日本の朝を代表する“顔”になった谷原章介（53）が司会を務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）が、開始半年を迎える。柔和な笑顔と落ち着いた進行でトップ司会者になったが、そこに至るまでに葛藤と努力があった。そんな谷原が語る自身の“素顔”とは――。（吉澤 塁）

緩やかなアーチを描く眉毛に筋の通った鼻。ほほ笑みを絶やさぬ口元は自然と口角が上がり、目尻にしわが優しく折り重なる。常に視聴者にやすらぎを与えてくれる「朝の顔」。柔和な表情から発する落ち着いた声は、ドタバタしがちな平日の朝に安心感をもたらしてくれる。

そんな印象と裏腹に「本当はそんな人間ではないですよ。裏では悪口も多いですし、ダークな一面もあります。僕が皆さまに見せる表情。それはTPOなんです。ちゃんとした場所に行くのにジャケットを着ていくのと一緒です」と語る。ニヤリと口元にイタズラっぽい笑みをたたえる表情とのギャップは、俳優だからなせる技か。いや、若く見えるが50歳を過ぎた大人の男だ。優しい笑顔に隠した“毒”もあるのかと思うと親近感が湧いた。

俳優、ナレーター、司会者。自宅では10人の家族と暮らす父親の顔を持つ。今では司会業の比重が最も大きいが「司会者は一番前に立つ裏方。制作側が伝えたいことを理解し、そのために黒子に徹することが大事」とポリシーを語る。

「めざまし8」から「サン！シャイン」。2021年から4年間、朝の情報番組の司会を務めてきた。「小倉智昭さんから引き継いだ枠をこうして守っている。とても責任は大きいですが、さまざまな専門家の声を分かりやすく視聴者に届けること。それが使命であることに変わりありません」と力を込めた。

初めて司会を経験したのは2002年から担当したNHK・BS1の「世界の競馬」。04年には日本テレビのバラエティー番組「カミングダウト」でも番組の進行を任された。

それまで俳優業がメインで、バラエティー番組に苦手意識があった。「俳優は基本的に台本通りに演技をしていく。でもバラエティーだと台本を飛び越えるので怖かったですね…」と述懐する。「ただある時にエチュード（即興劇）と同じなんだと気がついたんです。出演者それぞれに役割があり、その通りに演じれば良いのだと」。以来、さまざまな仕事に興味を持つようになり、その一つが司会業だった。

転機となったのが07年から10年間務めたTBS「王様のブランチ」の司会。俳優のプライドもあり、当初は仕事を受けるか迷っていた。だがドラマなどで何度か共演した故児玉清さんから「長く生き残る作品はゴジラやウルトラマン。見ていた子供が大人になってまた子供に見せる。だから幅広い人に知ってもらうことが大事なんだ」とアドバイスを受け決心した。後にテレビ朝日系「パネルクイズ アタック25」の司会を引き継いだのも縁だろうか。

司会のイメージも定着し、19年には「自分の人生の一ページ」という「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」の進行も任された。「この仕事に巡り合えたことが自分の誇りです」と胸を張った。

取材中もその進行力に引っ張られ、自然と質問が進んだ。多忙な日々の中で仕事に注ぐ熱い情熱に引き込まれる一方で、毒舌も飛び出してドキリとさせられた。「どんなに生放送で忙しくても一年に一度は舞台に出たい。そしていつかは…。『タモリ倶楽部』のように自由に好きなことを話す深夜の番組をやってみたいですね」。マニアックな趣味や、大人の“毒”を谷原らしくマイルドに語る姿も見てみたいと思った。

≪「より共演者と近く」座って進行≫3月31日からフジ「サン！シャイン」でMCを務めている。「めざまし8」では立って進行していたが座って進行。「より共演者と近い距離で、議論を深めたり時にバランス感覚を持って進行できるようになりました」と胸を張った。「めざまし8」終了の際は「自分が『とくダネ！』の枠を守れなかったのか」と悔しさも経験。それでも「今はスタッフ一丸となって取り組んでいます」。放送は間もなく半年。「もう一度頂いたチャンスを大事にしながら、朝日（サンシャイン）に包まれる感覚を届けたい」と意気込んでいる。

◇谷原 章介（たにはら・しょうすけ）1972年（昭47）7月8日生まれ、神奈川県出身の53歳。92年にファッション誌の専属モデルになり、95年に映画「花より男子」で俳優デビュー。15年にTBS「警部補・杉山真太郎〜吉祥寺署事件ファイル〜」で連続ドラマ初主演を果たした。07年に結婚。3男3女の子供がおり、長男の谷原七音（21）は俳優。他にNHK「うたコン」などでも司会。