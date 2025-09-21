中国は、アジア太平洋全体の平和を脅かす軍事力を持つに至った。

そうした危機感が、過去最大の日米共同訓練の実施につながったのだろう。

実践的な演習を重ね、共同対処能力を高めることが重要だ。

米海兵隊と陸上自衛隊の共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」が、北海道から沖縄県までの計８道県で、今月１１日〜２５日の日程で行われている。日米で約１万９０００人が参加するという。

離島奪還を主な目的としたこの訓練は２０２１年に始まった。

今回、北海道では主に対艦訓練が行われている。沖縄県では、日米ともに輸送機オスプレイを活用し、離島防衛が任務の水陸機動団や米海兵隊員を運んでいる。

このほか米軍は、岩国基地に射程１６００キロ・メートルの巡航ミサイル「トマホーク」の発射装置を一時的に設置した。この装置を在日米軍基地に置いたのは初めてだ。

訓練でトマホークを発射することはないというが、抑止力を示すことになるだろう。

中国はこの３０年間で軍事費を約３０倍に増やした。中国海軍は今や、米海軍を上回る規模の艦艇を保有するようになり、中距離ミサイルの数でも優位に立っている。

米国の能力を補完する上でも、日本は、敵の射程圏外から発射できるミサイルの配備を急ぎ、反撃能力を向上させねばならない。

米軍は近年、自衛隊との訓練を積極的に実施している。１９年度に３４件だった主な日米共同訓練は、２４年度に５１件に増えた。

中国などをけん制する狙いがある。同時に、日本が１５年、集団的自衛権の限定行使を柱とした安全保障関連法を成立させたことで、自衛隊と連携しやすくなったことも影響していよう。

今回の訓練でも、自衛隊が安保関連法に基づき、米艦などの警護にあたるという。

関連法が審議されていた当時、野党などは「米国の戦争に巻き込まれる」などと批判していた。

だが、現実には北朝鮮は核・ミサイル開発を進め、中国は日本周辺で軍事的な威圧を強めている。野党のそうした主張が空論であるのは明らかだ。

一方、日米の防衛協力には課題もある。防衛省は３月、陸海空３自衛隊を一元的に指揮する「統合作戦司令部」を創設した。米側も、在日米軍に一定の指揮権を付与する方針だが、実現していない。

日米の指揮・統制機能をそろえ、意思疎通を円滑にするとともに、即応性を高めたい。