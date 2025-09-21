科学捜査への不信を招きかねない前代未聞の事態である。

ＤＮＡ型鑑定は、捜査や裁判で重要な証拠となる。不正は断じて許されない。

佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた男性技術職員が、ＤＮＡ型鑑定にあたって不正を繰り返していた。県警は、職員を懲戒免職とし、虚偽有印公文書作成容疑などで書類送検した。

職員はこれまでに６３２件のＤＮＡ型鑑定を担当し、２０１７年６月から２４年１０月の間に１３０件の不正を行っていたという。

実際は鑑定をしていないのに、実施したかのように装ったほか、鑑定後に試料のガーゼを紛失してしまい、それを取り繕うため、新品でごまかしたこともあった。

昨年１０月、上司が書類の不備に気付いたことで発覚した。職員は「短期間で鑑定を終わらせれば、自分の評価を上げられると思った」と説明しているという。

職員は鑑定作業を１人で行い、上司のチェックは行き届いていなかった。不正が７年以上も見過ごされてきたことは深刻だ。

個人の資質にとどまらず、鑑定を実施する体制自体に問題があったと言わざるを得ない。県警は今後、作業に上司が立ち会うなどの再発防止策を講じるという。

全国の警察が２４年に実施したＤＮＡ型鑑定は、２５万３９００件に上り、２０年前の２０倍以上に増えた。殺人や強盗、窃盗など幅広い事件の捜査で活用されている。

データベースに登録されたＤＮＡ型は、未解決事件や余罪の捜査にも威力を発揮している。

近年、自白偏重への反省から客観証拠を重視する傾向が強まっている。その要であるＤＮＡ型鑑定で不正が起きた衝撃は大きい。

１０年に再審無罪となった「足利事件」では、精度が低かった時代の鑑定結果が冤罪（えんざい）につながった。鑑定の信用性が確保されなければ、刑事司法は成り立たない。

県警は今回の不正について捜査への影響を否定している。不正鑑定のうち１６件は証拠として検察に送られたが、処分の決定や裁判には使われなかったという。

その説明を額面通りに受け止めていいのか。試料が正しく保管されていなければ、再捜査が必要な時に再鑑定ができなくなる。本当に影響がなかったのか、第三者を含めた検証が必要だろう。

同様の不正は、佐賀県警以外でも起きかねない。警察は、事態を重く受け止め、鑑定を行う技術者への指導や、不正を防ぐための体制作りを急がねばならない。