人のｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）から作製した心筋細胞の塊「心筋球」を重い心不全患者に移植する治験で、東京女子医大などは２０日、日本心臓病学会の集会で途中経過を発表した。

これまで問題のなかった移植量の３倍の量を移植した患者についても安全性を確認し、心機能の改善がみられたことを明らかにした。

治験は慶応大発の新興企業「ハートシード」（東京）が実施しており、２０２２年から今年１月までに東京女子医大や東京都健康長寿医療センター、日大板橋病院などで患者１０人の心臓に心筋球を移植した。まず５人に低用量の約５万個を投与し、安全性に問題がないと判断。次に残る５人に高用量の約１５万個を投与していた。

この日の集会では、高用量の３人に重篤な合併症はなく、心臓が血液を送り出す力を示す収縮力などに改善がみられたと東京女子医大の医師らが報告した。

同社は今後、高用量の投与でより高い改善効果がみられるかを確認していく方針。２６年にも治験の結果をとりまとめて厚生労働省に製造販売の承認申請を行う考えで、２７年中の実用化を目指している。福田恵一社長（慶応大名誉教授）は「新しい治療法をできるだけ早く患者さんに届けたい」と話している。

信州大の桑原宏一郎教授（循環器内科）の話「まだ断定できないが治療の効果がうかがえ、次の段階へ進むことが期待できる結果だ」