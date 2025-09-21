堂本光一（46）とNEWS加藤シゲアキ（38）がMCを務めるテレビ朝日系の新番組「光一＆シゲのSHOWマン！！」（10月6日開始、月曜午後11時15分）の囲み取材会がこのほど行われ、見どころを語った。

ミュージカル「SHOCK」シリーズで2128回の上演記録を持つ堂本と、小説家として評価を得る加藤。エンターテインメントに精通する2人が、世界中のあらゆるショーの魅力を深堀りする番組。初回放送では2・5次元ミュージカルを特集する。収録を終えた堂本は「自分たちも教わったり発信していったり、一緒に視聴者の方と楽しんだりできる番組」と印象を語り、加藤は「エンタメに触れる機会がない方もいると思いますし、きっかけになるといいな」と願った。 番組では歌舞伎やダンスなど、幅広い分野にフォーカスする。呼んでみたいゲストを問われた加藤は「MCだけど光一君の特集もやってほしいです！」と国内演劇の最前線で活躍する先輩をリスペクト。堂本も「それを言ったらシゲも。小説もエンタメ。そんなこともできていけたら良いですね」と先を見据えた。初回収録には多くの関係者が集合。加藤は「（テレ朝の）期待値が高いぞこれは…」と思わず背筋を正した。