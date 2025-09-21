俳優中村蒼（34）が20日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。「大沢たかおさんとご飯に行きたい」と打ち明けた。

中村は26日公開の映画「沈黙の艦隊 北極海大作戦」で主演の大沢と共演。大沢とは前作からの縁で「僕は個人的に大好きで、大沢さんのことが。尊敬していて、こんな大人になりたいなって思ってるんですけど」明かした。一方で内向的な自身は「なかなか距離を縮めづらい」といい「相談する先輩とかいないし、いなくてもいいかなと思ってたんですけど、大沢さんと共演してお近づきになりたいと思って。どうやったらうまくご飯に誘えるかなと」と悩みを語った。

大沢との話題については「役者だけの話じゃなくて、日本の経済の話とか政治についても振られたりするんです。嫌われたくないと思うのでなんとか知識で話すんですけど、ご飯に行ったらそういう空間が2時間ぐらい続くのかと思うと…」と不安視。「嫌われずに2時間過ごしたり。いけるかな」と吐露した。

中村は「後輩の僕から誘うべきですかね」「セッティングするべきなんですかね」とナイツに相談。塙宣之が「お店とかも全然知らない？」と尋ねると、「自分で行きたいお店は保存してたりするんです。メモで。誰と行くかも分からない高級フレンチとか保存してたりして」と照れ笑いした。

食事会が実現できたら「私生活の話とか聞きたいですね。たわいもない話がしたいです。趣味の話とかできたらいいな」と期待。塙が「僕が『後輩からご飯行きましょう』って言われて嫌だってことは1回もない。かわいがられるでしょう。今日連絡してください。すぐ決めた方がいい」と後押しすると、土屋伸之も「口実はなんでもいいもんね。『秋めいてきましたね』とか『ご飯がおいしい季節になりましたね』とか」とアドバイスを送っていた。