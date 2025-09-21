その穿き方、もう時代遅れかも！【AMERICAN HOLIC】大人はこう着る♡「ジーンズコーデ」

長く続いている世界的デニムブーム。ジーンズも穿き方を変えないと、時代遅れに見えてしまうかも……。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のスタッフさんの着こなしをもとに、大人に似合う最旬ジーンズコーデをご紹介します。ジーンズのシルエットやデザインを変えたり、トレンドアイテムを組み合わせるのが、今っぽく垢抜け感のあるコーデに仕上げるコツになりそう！

大人に似合う最旬カジュアルスタイル

サイドラインがスポーティな雰囲気を演出。裾のフリンジデザインも目を引くトレンド感のあるジーンズは、一点投入するだけで今っぽく更新できそう。アメホリのスタッフさんのように、落ち着いたベージュカラーのポロトップスを合わせれば、大人に似合う最旬カジュアルコーデが完成。

お手本にしたい夏→秋のシフトコーデ

洗練された印象を与えるホワイトジーンズは、カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代におすすめ。スタッフさんは、ニットベストを合わせたコーデを提案。残暑を快適に過ごしながら、ほんのり秋も感じたい今の時期にぴったりのコーデに。モノトーン配色でスタイリッシュに決めるのも、大人っぽく仕上げるポイントになりそう。

定番を旬顔に！ エレガントカジュアルコーデ

裾にかけてゆるやかに広がるフレアシルエットで、定番のジーンズコーデを今っぽくブラッシュアップ。フリンジデザインがトレンド感あるブラウスを合わせれば、時代遅れに見えない最旬ルックに。エレガントな雰囲気をまとって、手抜きに見えないワンランク上のジーンズコーデを楽しめそうです。

ジーンズが苦手なミドル世代も挑戦しやすいクラシカルスタイル

細身のジーンズにローファーを合わせたクラシカルスタイル。グレーベージュがシックなムードを醸し出すブラウスを合わせれば、ジーンズが苦手なミドル世代も挑戦しやすい、きれいめカジュアルコーデが完成。ヒップまで隠れる着丈なので、パンツスタイルも安心して楽しめそうです。

