米大リーグ・ドジャースは19日（日本時間20日）、本拠地でジャイアンツと対戦し、6-3で勝利。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手は4打数1安打3打点だった。今季52号となる逆転の3ランを放った直後にあった振る舞いに米ファンも驚きを隠せなかった。

1-2で追いかける5回2死一、二塁。ジャイアンツの先発レイの外角高めの球を捉えた。逆方向へ伸びた打球は左翼席に着弾。打球速度100.2マイル（約161.2キロ）、飛距離370フィート（約112.7メートル）の一発でこの回に降板していたカーショーの負けを消し、ベンチでハグの祝福を受けた。

MLB公式Xは、右打席方向から捉えた映像を公開。注目を浴びたのはバットフリップだ。本塁打を確信した大谷は5秒後、右手に持ったバットを上に放り投げた。頭上をはるかに越える高さ。表示回数は15万を超える大反響となり、X上には驚きを隠せない米ファンの声で溢れていた。

「彼のバットは凍傷になってしまう」

「オオタニのバットフリップはますますクールになっている……本気で。もはや彼は人間の体温を感じるのか？」

「これは最も無礼で敬意のあるバットフリップだ」

「オオタニのオーラは研究されるべきだ」

「えげつないオーラ」

ドジャースは13年連続のポストシーズン進出が決定。ナ・リーグ西地区優勝マジックは「4」となった。



（THE ANSWER編集部）