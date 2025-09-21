◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）

巨人が広島に連勝し貯金１。３位以内を確定させ、２年連続ＣＳ進出を決めた。セは出場全３チームが出そろった。２回に岡本和真内野手（２９）の２戦連発となる１４号ソロで先制。４回にはドラ２ルーキー・浦田俊輔内野手（２３）が東京Ｄで初の適時打を放つなど３戦連続マルチ安打の活躍。先発の横川は５回１失点で２勝目。８回から５番手で登板した大勢投手（２６）が１回を無失点に抑え、球団記録に並ぶシーズン４４ホールドを記録した。

ホームランアーチストの本能が完全に目覚めた。岡本は打球の行方を確信したように、悠然と一塁ベースへ走り出した。「今日も打てて良かったです」と２試合連続となる先制の１４号ソロ。前夜に自己最長となる９０打席ぶりの一発でトンネルを抜け、今度は２年連続のＣＳ進出に導く値千金の放物線を描いた。

０―０の２回先頭。カウント０―２から甘く入った１２６キロのスライダーを、力みなく打ち抜いた。体勢をやや前に出され右手を離し、左手だけのフォロースルー。「追い込まれてたんで、うまく当たってくれて良かったなと思います」とコンパクトに捉えた打球が飛び込んだのは左翼席中段。前日の２回に放った１２号を、まるでリプレーしたような弾道だった。バットこそブラウンから黒色に持ち替えていたが「折れてなくなったんで。（形は）一緒です。今はあれを使って」。シーズン最終盤をともにする相棒を見つけ出した。

２点リードで迎えた９回１死一塁の守備では三塁線への鋭いゴロを横っ跳びで好捕。素早く一塁に送球し、打者走者のファビアンを間一髪で刺した。抜けていれば一打同点の場面をつくられていただけに、勝敗を左右するビッグプレー。東京ＤのＧ党から、２回の一発に勝るとも劣らない大歓声を浴びた。

お互いを高め合えるスラッガーの存在が力になる。左肘じん帯損傷でリハビリを続けていた６月、上半身のコンディション不良で戦列を離れていたヤクルト・村上が自宅を訪ねてきた。野球談議に花を咲かせながら食卓を囲んだ。７月には「戻ってきたらどこを守るんだろう」と外野にも挑戦していた後輩を気にかけつつ「でも、ムネは打つでしょ。俺は打てるか分からんけどね」と口にしていた岡本。復帰後の４７試合で１９発を量産しているツバメの主砲に負けじと、９月は月間打率３割６分２厘と快音を重ねてきた。

チームは連勝で阪神に勝利したＤｅＮＡとの１ゲーム差を死守。阿部監督は「昨日のがすごくいいきっかけになったんじゃないですかね。大きいホームランだったと思います」と主砲を称賛した。レギュラーシーズンは残り７試合となり、ＣＳ第１ステージまでちょうど３週間。「みんなそういう気持ちでやってます」と見据える２位でのＣＳ進出へ、全開モードの背番号２５がけん引する。（内田 拓希）