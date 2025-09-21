◆世界陸上 第８日（２０日、国立競技場）

男子４００メートルリレー予選で小池祐貴（３０）＝住友電工＝、柳田大輝（２２）＝東洋大＝、桐生祥秀（２９）＝日本生命＝、鵜沢飛羽（とわ、２２）＝ＪＡＬ＝の日本は、３８秒０７の２組３着で２１日の決勝進出を決めた。

＊ ＊ ＊

３度目の自国開催大会で初のリレーでの表彰台へ、日本は全体５位の記録で決勝へ進んだ。１９年ドーハ大会で銅メダル獲得後、世界大会の表彰台から遠ざかる“リレー侍”。まずは第一関門を突破し、キャプテンの桐生は「もっと速くなって明日しっかり走りたい」と国立競技場に詰めかけた満員の観客に宣言した。

突破できなければ、最終日の２１日は日本勢の出場がなしとなる重圧の中での予選。バトンミスで途中棄権した２１年東京五輪決勝メンバーの小池が１走、桐生が３走に名を連ねた。同じ国立競技場での雪辱へ、小池が勢いよくスタートを切ると柳田、桐生も順当につなぎ、勝負のアンカー鵜沢へ。

世界大会初のリレー出走となった鵜沢。直前まで緊張していたが「このメンバーがいるので緊張する必要はない。もらったものをいち早くゴールに持って行くだけ」と熱い気持ちで受け取った。しっかり加速を決めると、４走の全体１位となる９秒０７をマークして着順通過の３番手も死守。それでも「もうちょっと上げられるかな」と頼もしかった。レース後は会場が揺れるほどの大歓声で決勝へのエールを送られ、小池は「鳥肌が立ちました」と笑顔で話し、柳田も「しびれました」と目を丸くして喜んだ。

ジャマイカなど強豪国がバトンミスで脱落し、決勝は米国などがライバルとなる。日本記録よりも０秒１３速い３７秒３０が目標。昨年のパリ五輪優勝タイムは３７秒５０で、リレー種目初の金メダルも見えるタイムだ。試合後の日本は和気あいあいとした良い雰囲気で、２２歳の鵜沢は「切磋琢磨（せっさたくま）し合える関係。良いチームです」と笑顔で明かす。全９日間を締めくくる、今大会最終種目。“リレー侍”が最高のフィナーレへと導く。（手島 莉子）