◆大相撲秋場所７日目（２０日、両国国技館）

大関取りの関脇・若隆景が新小結・安青錦に押し出され、４勝３敗となった。平成以降で７日目までに３敗を喫した力士が大関に昇進した例はなく、苦しい状況に追い込まれた。単独首位の横綱・豊昇龍は平戸海をすくい投げで下し、全勝をキープ。横綱・大の里は西前頭３枚目・豪ノ山を押し倒して６勝目。勝ちっ放しの豊昇龍を１敗で大の里と平幕・隆の勝、宇良、正代が追う。

若隆景の大関昇進に黄信号がともった。立ち合いで踏み込んで前みつを握りかけたが、低く当たってきた安青錦に突き放された。押し合いに後退し、６秒３で押し出された。日頃から心がける下からの攻めのお株を奪われる完敗。思わず首を横に振り、取組後の支度部屋で「切り替えてまた明日」と淡々と話した。安青錦は８月の夏巡業の支度部屋で隣同士。明け荷を置き、仲むつまじく話す姿も見られた。安青錦への意識を聞かれると「また一番集中する」とさえぎった。

平成以降に大関へ昇進した３３人のうち、直近１場所で７日目を終え３敗した力士はいない。若隆景は好調の豊昇龍、大の里の両横綱、大関・琴桜との上位との対戦を残す。八角理事長（元横綱・北勝海）は「若隆景は押し負けた。今場所は上位が元気で苦しいが、やっていくしかない」と奮起を促した。

ただ、大関の足固めだった先場所も７日目を終えて３勝４敗だった。８日目から６連勝し、１０勝５敗で大関取りにつなげた。「自分のことに集中し、下からの攻めを出していきたい」と若隆景。２３年に右膝の大けがで関脇から幕下に転落した男が、勝負の秋場所で正念場を迎えた。（山田 豊）

◆平成以降に大関昇進力士の直近場所の７日目まで成績 平成以降、初代霧島から大の里まで３３人の新大関が誕生。７日目を終えた時点で２敗は雅山、魁皇、琴欧州、安馬、豪栄道、正代、２代目霧島の７人。３敗で昇進した力士はいない。