◆パ・リーグ ソフトバンク４―５オリックス（２０日・みずほペイペイドーム）

極上の火消しで存在価値を証明した。オリックス・山崎が「期待に応えられて良かったです」と息を吐いた。ペルドモが残した８回無死満塁の大ピンチで出番。空振り三振、中飛で２死とし、最後は周東から外角直球で見逃し三振を奪った。

２３年のリーグ優勝時に胴上げ投手。昨年は７試合の登板に終わり、今季も３度の登録抹消を経験した。８月の降格時には岸田監督が「やるべきことを絞ろう」と提案。投球動画を２人でチェックした。好調時と見比べ、課題と決めたのは股関節。左足を上げた始動時に「ハマるポジション」を探し、反復練習した。

常時１５０キロ超えの速球が復活。１３日に再登録後は３試合で無失点、１勝１ホールドと上昇中だ。剛腕の好リリーフが流れをつくり、９回に２点を勝ち越し。みずほペイペイで今季初勝利を挙げ、昨年７月から続いていた同球場での連敗（１分けを含む）も１３で止めた。岸田監督も「本当にあれで勝ったというか、素晴らしい投球だった」と称賛。本当の輝きを取り戻すのも、時間の問題だ。（長田 亨）