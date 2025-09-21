Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰの山田涼介（３２）がパーソナリティーを務めるニッポン放送「山田涼介のオールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」（土曜・後７時）が、１１月８日からスタートすることが２０日、分かった。ソロでのレギュラーラジオ番組は初めて。２時間の番組で、来年３月まで５か月限定での放送となる。

同局によると、今年４月２１日に放送された山田の単発特番が「ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査」において全局の同時間帯首位を獲得した。リスナーからは７５００通のメールが寄せられる大反響となり、今回のレギュラー化が決定。山田は「オールナイトニッポンが決まった時はすごくうれしかったです。リアルタイムでリスナーの方とお話ができるというのは特別なシチュエーションですし、自分の言葉で皆さまに発信ができるラジオは本当にありがたい場」と感謝する。

番組は近況トークやリスナーとの交流、企画コーナーなど盛りだくさんの内容となる予定。「少しでも皆さまの日常を色鮮やかにできるように楽しい番組にしたいと思っているので、ぜひお手紙を送ってください。たくさんお話ししましょう」と呼びかけている。