ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）と、ＮＥＷＳの加藤シゲアキ（３８）がこのほど、１０月６日からテレビ朝日系でスタートする総合エンタメ案内番組「光一＆シゲのＳＨＯＷマン！！」（月曜・後１１時１５分）の取材会を行い、ＭＣで初タッグを組む意気込みなどを語った。

「ＳＨＯＣＫ」や「ナイツ・テイル―騎士物語」などのミュージカルで活躍する光一と、小説や舞台脚本執筆などマルチな才能を発揮する加藤が、世界の知られざるエンタメショーを深掘りする番組。初回収録を終えた光一は「シゲは突っ込むところを突っ込んで、フォローもしてくれてすごく楽だし、楽しい」と後輩のＭＣ力に頼もしげな様子。加藤は「先輩の懐の深さに感動しております」と恐縮し、「エンタメの最前線に触れることが肥やしになる。しかもそれを光一君と学べるなんて」と感激する。

番組ではその道に精通したゲストを迎え、歌舞伎や現代演劇、ダンスパフォーマンスなどの神髄に迫る。光一は「第一線で活躍するゲストの方々とお会いできるのが楽しみ！『こんな世界もあるんだ』と皆さんに知っていただく機会になり、エンタメに対する敷居が低くなればうれしい」と願う。加藤も「童心に返り、視聴者の皆さんと一緒にわくわくしたい」と声を弾ませる。

光一は「ＳＨＯＣＫ」シリーズで国内演劇における単独主演回数１位（２１２８回）を記録するなど、舞台エンタメを追求し続けるひとり。それだけに、加藤は「この番組で、光一君がゲスト回の『堂本光一特集』をやってほしい」と熱望。光一は照れくさそうに「うええ〜」と拒否しながら、「舞台だけでなく、世界の様々なエンタメを伝えたり教わったりして、知らない世界を楽しみたい」と意欲を見せていた。

〇…１０月６日の初回は、日本発のエンタメとして世界で注目を集める「２・５次元ミュージカル」がテーマ。人気作「『進撃の巨人』―ｔｈｅ Ｍｕｓｉｃａｌ―」などで知られる演出家・植木豪氏や、２・５次元作品で活躍する俳優の荒牧慶彦、今牧輝琉をゲストに迎え、原作漫画の世界観を極限までステージで再現する演出手法に迫る。井上芳雄、劇団ひとり、堀田茜もトークゲストとして出演する。

〇…番組は、来春に東京・有明に開業予定の複合型エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」（ＴＤＰ）との連動企画も視野に入れている。地上１１階・地下１階のＴＤＰは、最高峰の音響システムを導入したホール（３７００席規模）や、高度な演出プランも可能にする舞台機構を備えた劇場（１５００席）を設ける予定だ。