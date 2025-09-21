◆パ・リーグ ソフトバンク４―５オリックス（２０日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・近藤が強行出場で大暴れした。「（体調は）あまり良くない。出ているからには結果だけにこだわりたい」と、腰痛を抱えながら２発を含む４安打３打点。チームはオリックス戦の連勝が８で止まり、優勝マジックは７で足踏み。最後の山場となる９連戦の初戦を落としたが、看板打者の復調は明るい材料だった。

１９日に引退試合を行った中日・中田への敬意をバットに込めた。「感謝とお疲れ様という思い。若いときから（４学年上の）兄貴のような存在」と、日本ハム時代にクリーンアップを組んだ中田の登場曲、ビーグルクルーの「Ｍｙ ＨＥＲＯ」を使用。１回無死一、三塁の第１打席で先制適時打を放つと、５回に２２日ぶりの９号ソロ。７回の中前安打でに４８日ぶり猛打賞をマークして、９回に今季初の４安打となる１０号ソロをぶち込んだ。

３試合ぶり出場の１８日の日本ハム戦では４三振を含む５タコだったが、中１日での激変。「体は万全でないので、どこまで出し続けていいのか。本人と話しながら」と、小久保監督は今後の起用は当日の体調次第と説明した。優勝決定は最短で２４日。残り１１試合のＶロードに欠かせぬ存在だ。（島尾 浩一郎）