◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―４ＤｅＮＡ（２０日・甲子園）

ＣＳに進出する３チームが決まった。阪神にとっては、巨人よりＤｅＮＡの方が絶対に嫌だろう。昨季は第１ステージで連敗しただけに、牧と宮崎がけがで不在であることを差し引いても、ＣＳ最終ステージで対戦したくないはずだ。巨人の投手陣では阪神打線を抑えられない。

ＤｅＮＡは東、ケイ、ジャクソンの３本柱が強固だ。竹田もこの日の初対戦で７回３安打１失点と好投した。いいイメージを持ったことは間違いない。その新人は緩急が使えて制球も抜群。大山には本塁打を浴びたように投げづらそうだったが、近本、中野、森下の１〜３番に１安打しか許さなかった。さらに阪神は、米球界から復帰後の元同僚・藤浪とも対戦していない。森下、大山ら右の好打者がいるだけに、登板すれば脅威だ。

ＣＳを突破するためには、佐藤輝の復調がカギになる。状態は明らかに良くない。右肩と右膝の開きが早く、悪いときの打撃になっている。軸足の左足に自打球が当たることは考えられない。ただ、今年はスランプに陥っても期間が短い。残り７試合で不振を脱してもらいたい。（スポーツ報知評論家）