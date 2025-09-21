◆パ・リーグ 日本ハム８―７ロッテ（２０日・エスコン）

日本ハムは２０日、ロッテ戦（エスコン）にサヨナラ勝ち。敗れた首位ソフトバンクとのゲーム差を３・５とした。「５番・一塁」でスタメン出場の清宮幸太郎内野手（２６）は、２安打４打点と貢献。６０打点に達し、レイエスに続くパ・リーグ２位に浮上した。

２点差とされた直後の４回、２死満塁。ロッテ先発サモンズの初球、１３０キロのカットボールを捉えた。走者一掃の右中間二塁打。「チャンスを潰したら相手に流れがいきそうな雰囲気もあったので、打ててよかった」と笑った。３回の右前適時打に続く一打で、４打点をマークした。

偉大な４番へ、惜別の思いを込めた。１打席目の登場曲に「ＰＥＲＦＥＣＴ ＨＵＭＡＮ」を選択。「ナカタ、ナカタ」のフレーズが印象的なこの曲は、１９日に引退試合を行った中日・中田が、日本ハム時代に登場曲として使っていた曲。「昨日試合がなかったので。やりたいなと。一つの時代が終わっちゃう感じがします」と思いを明かした。

直接対決に敗れ、新庄監督の“１０連勝宣言”が出て最初の一戦。接戦を制し、まずは白星で希望をつないだ。４打点の活躍に「中田さんも打点の稼ぎ屋ってイメージがありますし、勝負強い打撃は受け継いでいきたい」。残り９試合。ここぞの一打で、白星を積み上げていく。（山口 泰史）