「亡くなってでもこうして家族を助けてくれているので、感謝していますね。すごいですよね、いなくなってるのに。普通は助けられないじゃないですか」

去年の豪雨で愛娘の翼音（はのん）さんを亡くした喜三鷹也さん（43）が、そうつぶやいた。喜三さん家族は、翼音さんが残した言葉を胸に今日を生きている。

去年9月21日、石川県の奥能登地域を記録的な豪雨が襲い、住宅4棟が流された輪島市久手川町では、複数の住人の安否が分からなくなっていた。中学3年の喜三翼音さん（当時14）もその一人。

連日、日の出とともに自衛隊や警察、消防が数百人態勢の人海戦術で懸命の捜索を続け、家族も現場で活動に加わった。

当時、自宅に一人でいた翼音さんを心配した父・鷹也さんがスマートフォンのビデオ通話で連絡を取ると、そこには家を覆うように流れる土砂が映っていた。

「長袖・長ズボンを着て」

万が一、自宅が流された時にけがが少ないようにと鷹也さんが伝えた言葉だ。

手がかり見つかるも、難航する捜索活動

翼音さんの捜索は難航した。地形が変わるほどの激しい濁流により家が流された範囲が特定できず、広範囲での捜索を余儀なくされたためだ。

捜索開始から3日後、翼音さん愛用していた枕やペンなどが見つかったが、本人の行方は分からないまま。

現場には毎日、祖父・誠志さんの姿もあった。

「これから、孫のいない人生は本当に考えられない。奇跡でも起こらないかなと。そういうことも考えながら、見つかってほしいということだけを今は願っています」

そして、豪雨の発生から10日目。輪島市からおよそ170キロ離れた福井県の沖合で見つかった女性の遺体が翼音さんと判明した。半袖・半ズボンの服の上から長袖・長ズボンのジャージを重ね着していたという。父・鷹也さんが電話で伝えた通りの服装だった。

「僕の言うことをあまり聞かなかったけど、でも最後に僕が電話で長袖長ズボンを着てくれと言ったのを守ってくれたみたいで、長袖・長ズボンを着ていました。僕の言うことを聞いてくれたんだと思いました」

奥能登豪雨では、土砂崩れや川の氾濫により16人が死亡、その後、長期化した避難生活などが原因で3人が災害関連死に認定された。

蒔絵職人の祖父は地震で被災 店を手伝う翼音さんの姿

翼音さんの祖父・誠志さんは輪島塗の蒔絵職人。輪島市河井町の朝市通りに妻と店を構えていたが、去年元日の能登半島地震で大火に巻き込まれ全焼。自ら蒔絵を施した1000点を超える商品は一つも残らなかった。

それでも制作を再開し、3月下旬に金沢市で開かれた出張輪島朝市に商品を間に合わせた。その日、地震以降初めてとなる客に誠志さんが作った箸を手渡していたのは、店を手伝っていた翼音さん。

「ちょうど2000円です。ありがとうございました」

その後も週末になるたびに、祖父母とともに店頭に立ち続けていたという。

祖父母には「高校・大学とあと7年間はじいちゃん、ばあちゃんの手伝いずっとするから」と優しい言葉をかけていた。

「一匹じゃさみしくてかわいそう」翼音さんが残した、商品への提案

豪雨が発生する1か月前のことだった。いつも通り誠志さんが蒔絵の作業をしていると、翼音さんが話しかけてきた。誠志さんが描いていたのは白い一匹のフクロウ。

「一匹じゃさみしくてかわいそうだから、二匹いた方がいい。色もカラフルな明るい色がいい」

翼音さんが商品のデザインについて話すのは、これが初めてだったという。

今月、野々市市の自宅で一人、孫の遺影を前に手を合わせ、語りかける誠志さんの姿があった。

「カメラマンと記者さんやって、来とるよ翼音。ねえ、どうする？」

「こうやっていつも話してます。返事は返って来ないんですけどね。本当にさみしいですけど。とにかくね、翼音。天国で元気にして、じいちゃん来るのを待っててね」

豪雨のあと、誠志さんがずっと作り続けている商品がある。翼音さんからアドバイスを受けたフクロウのカップだ。

フクロウの絵は工程が多い。描いては乾かして、また描いては乾かしてを繰り返す。地震でこれまでの商品を失い、一つでも多くの品を揃えなければならない中、手間のかかるフクロウの絵を描き続ける理由は。

「やっぱりこれは唯一、翼音が私に残してくれたものだと思っていますから。これを私は描き続けていかないといけないかなと思うんですよ」

カップの底には翼がデザインされた「Hanon」の文字。この商品を手に取った人に伝えたいことがある。

「これは、翼音の生きた証だと思っています。だからもう、翼音のようなことにならないように、このカップを使って災害を思い出して、身を守る備えをしてほしい。そうすれば、翼音の死も無駄にならなかったかなと思いますから」

「今日はこれ目当てで…」出張朝市に訪れた人からは応援の声

地震で店舗が焼け落ち商いの場を失った家族はこの1年、同じ境遇の仲間と共に出張輪島朝市に参加し、全国を飛び回った。

今月13日、翼音さんの父・鷹也さんと祖母・悦子さんは、愛知県豊田市で開かれた出張輪島朝市で、出店の準備をしていた。並べられたのは輪島塗の箸や器、フクロウのカップ。そのそばには出張朝市に必ず持っていくという翼音さんの写真を置いた。

鷹也さんも翼音さんが亡くなって以降、かつて店を切り盛りしていた悦子さんに習いながら店に立つようになった。

この日、店を訪れた男性がすぐさまフクロウのカップを手に取り、鷹也さんに話しかけた。

「今日はこれ目当てで…ずっとお待ちしていました。愛知県に来てくれるのを」

愛知県半田市から訪れたという男性は、事故で親を亡くした経験から突然、大切な人がいなくなる辛さを分かっていた。こんなに若く、将来がある子がどうしてと、翼音さんのニュース見るたび一人で涙を流したという。翼音さんと祖父で作ったカップがあると知り、出張朝市の出店情報をスマートフォンのホーム画面に追加し、付近で出店がないかいつもチェックしていた。

ずっと気にかけていたことを2人に伝え、フクロウのカップを購入した。

「翼音さんの写真を見た瞬間は涙が出てきてしまって。お客さんもいっぱいで、みんな忘れていないんだなという気持ちでうれしかったです。カップは家で飾りたいです。いつもフクロウが見えるようにして飾りたいですね」

「忘れられなかった」朝市に訪れた翼音さんと同年代の子を持つ夫婦

三重県鈴鹿市から訪れた40代の夫婦は、カップの底に描かれた「Hanon」の文字をじっと見つめていた。

夫婦の娘は翼音さんと同じ年で、豪雨の日の9月21日が誕生日だったという。夫婦は瞳に涙を溜めながら2人に伝えた。

「『上下長袖を着て』という事を聞いてくれてたじゃないですか。あれ聞いてうちの子とそっくりなんですよ性格が。表には出さないし、言う事も聞いてくれないけど、そういうところだけちゃんと言う事を聞いてくれるところが本当似とるなあと思って。忘れられなかったんです。陰ながらずっと見守っていました」

夫婦は娘の分と合わせ家族3人分のフクロウのカップを購入していった。

豪雨のあと100日以上、店に立ち続けてきた祖母の悦子さん。

「みなさんに気にかけていただいています。支えてもらっているので、頑張ろうと思えます」

悦子さんの発案で、フクロウのカップには一通の手紙が添えられている。

「このカップは祖父が描いていて、翼音がこうしたら良いなぁと出来たカップです。このカップを見て災害があったことを思い出し、この死を無駄にせず自分たちにできる備えをしてほしいと思います」

「翼音が生きていた証はこのフクロウ」家族が今日を生きる源に

翼音さんのあとを追うように店に立ち始めた鷹也さん。

「僕も今だからこそ少しは慣れてきましたけど、最初はもう出来ないことばっかりで。翼音は接客とか、苦手なほうやと思うんですよ。でもいつの間にかね、人前に出て喋ってるとか、信じられなかったです」

商品が売れない時には「お金はいらんよー」と祖父母に伝え、自分の小遣いよりも家族を助けたいという気持ちが強かったという翼音さん。

奥能登を襲った豪雨から1年。翼音さんは、家族が今日を生きる源になっている。

鷹也さんは、「ずっと近くで見てくれてると思います。亡くなってもこうして家族を助けてくれているので、感謝していますね。すごいですよね、いなくなってるのに。普通は助けられないじゃないですか」と翼音さんを思う。

祖父の誠志さんは、「元気な時にこういうのを一緒に作ることができたことはせめてもの救い。翼音が生きていた証はまさにこのフクロウかなって思っています」

カップに描く「2羽のフクロウ」に、翼音さんが生きた証をこれからも残し続けていく。