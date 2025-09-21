◇女子ゴルフツアー 住友生命レディース東海クラシック第2日（2025年9月20日 愛知県 新南愛知CC美浜C＝6600ヤード、パー72）

10位から出たルーキーの吉田鈴（りん、21＝大東建託）が5バーディー、1ボギーの68で回り、通算7アンダーで首位と3打差の7位に浮上した。首位と3差以内で最終日をプレーするのは3月のダイキン・オーキッド・レディース以来で今季3人目の新人Vを狙う。首位には神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）とイ・ミニョン（33＝韓国）が通算10アンダーで並んだ。

4つ伸ばしたルーキーの吉田が初優勝を射程圏にとらえた。今季初めて2日連続で60台をマーク。「ティーショットが曲がることもあったけど、長い距離のバーディーチャンスが何本も入った」と笑みがはじけた。圧巻は11番から3連続バーディー。16番では12〜13メートルのバーディーパットもねじ込んだ。

初日の17番グリーンでは最初のパッティングの際、規定の時間をオーバーするスロープレー。今季累積2回目で罰金10万円を科された。さすがにこの日は「気をつけながらしました」と言う。リズム良く、リーダーボードを駆け上がった。

3打差以内で最終日をプレーするのは開幕のダイキン・オーキッド・レディース以来だ。6月には入谷響が新人一番乗りで初優勝を飾り、2週前には荒木優奈が続いた。米ツアーで戦う優利（25）を姉に持つ黄金ルーキーは、同期に続きたい気持ちはあるかと問われると「あります」と力強かった。