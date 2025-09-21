今季最多の埼スタ大声援を背に獅子奮迅も…浦和M・サヴィオ「期待に応えられないのが悔しい」
[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]
大車輪。獅子奮迅。相手ボールを奪うこともセカンドボールを回収することも全力でやり、そこから多くのチャンスをつくった。しかし、ゴールが遠く0-1で敗戦。浦和レッズのMFマテウス・サヴィオは「非常に残念な結果になってしまった。今季は試合の中で波があることが多かったけど、今日はそうじゃなかった。でも、残念ながらチャンスをものできなかった」と肩を落とした。
失点は前半14分という早い時間帯。巻き返す時間はたっぷりあり、M・サヴィオは個人技とアイデアを次から次へと繰り出した。前半36分には西川周作のロングキックを収めて左サイドを突破し、右足アウトサイドでゴール前にラストパス。これはMF松尾佑介の足元に入りすぎてうまくシュートを打てず、同41分にはM・サヴィオが起点となってDFダニーロ・ボザがシュートを打ったが、惜しくも枠をとらえなかった。
「スペースを作ったりチャンスをつくろうとして、良い試合はできたけど、その中でチャンスをものにできなかったのがすべて。しっかり分析をして足りなかった所を見つけて調整しなきゃいけない」
今季最多53301人の入場者数を記録し、過去最大級に近いほど気迫たっぷりの応援をしてくれたサポーターには感謝と謝意の両方を述べた。
「サポーターは今日だけでなく、開幕からずっと応援してくれている。それは大変なことであり、覚悟的な気持ちが感じられる。最初にも言ったが、本当に今日は残念な結果になってしまって、自分たちだけではなくてサポーターの皆さんが非常に悲しんでいると思う。素晴らしい後押しをしているのに、自分たちがその期待に応えていないことが非常に悔しい」
申し訳なさそうに表情を曇らせながら「自分たちで何が足りないのかを分析し、そしてもっと要求し合って、一丸となって強くなるように頑張りたい。サポーターの皆さんも喜べるように、自分たちがこれからも頑張っていきたい」と思いを口にした。
(取材・文 矢内由美子)
大車輪。獅子奮迅。相手ボールを奪うこともセカンドボールを回収することも全力でやり、そこから多くのチャンスをつくった。しかし、ゴールが遠く0-1で敗戦。浦和レッズのMFマテウス・サヴィオは「非常に残念な結果になってしまった。今季は試合の中で波があることが多かったけど、今日はそうじゃなかった。でも、残念ながらチャンスをものできなかった」と肩を落とした。
「スペースを作ったりチャンスをつくろうとして、良い試合はできたけど、その中でチャンスをものにできなかったのがすべて。しっかり分析をして足りなかった所を見つけて調整しなきゃいけない」
今季最多53301人の入場者数を記録し、過去最大級に近いほど気迫たっぷりの応援をしてくれたサポーターには感謝と謝意の両方を述べた。
「サポーターは今日だけでなく、開幕からずっと応援してくれている。それは大変なことであり、覚悟的な気持ちが感じられる。最初にも言ったが、本当に今日は残念な結果になってしまって、自分たちだけではなくてサポーターの皆さんが非常に悲しんでいると思う。素晴らしい後押しをしているのに、自分たちがその期待に応えていないことが非常に悔しい」
申し訳なさそうに表情を曇らせながら「自分たちで何が足りないのかを分析し、そしてもっと要求し合って、一丸となって強くなるように頑張りたい。サポーターの皆さんも喜べるように、自分たちがこれからも頑張っていきたい」と思いを口にした。
(取材・文 矢内由美子)