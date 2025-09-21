ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」は20日、予選ラストの4日目が終了。21日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。注目は10Rだ。

峰は「明日のインもこれで行きます」と現状の伸びを生かして、一気に1マークを先取りする。上條は好位差しから追走。守田は気迫のスリット攻勢に出る。高野は差して続く。片岡のエンジン気配は普通だが巧腕を駆使。大峯は乗り味を求めて最内を突く。

＜1＞峰竜太 いいですよ。トップ級です。出足を来させようとしたら来るけど、伸びがいいから伸び返しを優先していきます。

＜2＞上條暢嵩 出足型で悪くないです。伸びは水準あります。出足、行き足がいいですね。微調整で。

＜3＞守田俊介 前半は気象に合わせたつもりだったけど、重くなりすぎていて、上手に乗れなかった。後半は修正して、1等を走っていても、いい乗り味。欲しかったところがきた。一番良かった。微調整で。

＜4＞高野哲史 バランスが取れていいです。

＜5＞片岡雅裕 足も乗り心地も普通。変な違和感はないけど、本当に全部が普通。もう少し出てくれたら。スタートは誤差が出やすいので慎重になっています。

＜6＞大峯豊 足は本当に普通。足を求めて調整したら乗りにくくなった。足を求めても大したことはないので、そこは求めず乗り味をしっかりさせたい。