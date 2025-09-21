Jリーグのレジェンドプレーヤーが各クラブOB選手と対戦する「明治安田スーパーレジェンズマッチ2025」が20日、ヨドコウ桜スタジアムのC大阪―柏戦に先がけて行われた。

15分ハーフの試合で、C大阪レジェンズは2人の“背番号8”MF森島寛晃とFW柿谷曜一朗が前線でプレー。明治安田は“黄金世代”のMF小野伸二がFW高原直泰のヘディングシュートを導いて観衆を沸かせた。試合はC大阪が2―0で勝利。小野は「負けて悔しいが、こういう集まりを開催してくれた明治安田生命さんに本当に感謝です」と笑顔で話した。

明治安田生命の永島英器社長（62）は「JリーグのOBの方々は健康と地域を活性化する財産で、明治安田の考えと一致します。今後もこの活動を続けていきたい」と大きくうなずいていた。

＜セレッソ大阪レジェンズ＞監督・西沢明訓、GK武田博行、DF勝矢寿延、茂庭照幸、石神直哉、田中裕介、丸橋祐介、MF田坂和昭、森島寛晃、橋本英郎、酒本憲幸、楠神順平、長谷川アーリアジャスール、FW大久保嘉人、森島康仁、鈴木孝司、柿谷曜一朗

＜明治安田スーパーレジェンズ＞監督・永島昭浩、GK南雄太、DF中西哲生、中沢佑二、坪井慶介、加地亮、太田宏介、MF小野伸二、石川直宏、鈴木啓太、山瀬功治、柏木陽介、FW高原直泰、播戸竜二、巻誠一郎 ※本山雅志は体調不良で欠場