TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前4時16分に、暴風警報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。また波浪警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、小清水町、湧別町、興部町、雄武町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町などに発表 21日04:16時点

網走、北見、紋別地方では、21日昼前から21日夕方まで暴風に警戒してください。網走、紋別地方では、21日昼前から21日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北見市北見
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■北見市常呂
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■網走市
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■紋別市
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■美幌町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■津別町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■斜里町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■清里町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■小清水町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■訓子府町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■置戸町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　18m/s

■佐呂間町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■遠軽町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■湧別町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■滝上町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■興部町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■西興部村
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s

■雄武町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大空町
□暴風警報【発表】
　21日昼前から21日夕方にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　20m/s