【暴風警報】北海道・北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町などに発表 21日04:16時点
気象台は、午前4時16分に、暴風警報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。また波浪警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、小清水町、湧別町、興部町、雄武町に発表しました。
網走、北見、紋別地方では、21日昼前から21日夕方まで暴風に警戒してください。網走、紋別地方では、21日昼前から21日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北見市北見
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■北見市常呂
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■網走市
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■紋別市
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■美幌町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■津別町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■斜里町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■清里町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■小清水町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■訓子府町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■置戸町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 18m/s
■佐呂間町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■遠軽町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■湧別町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■滝上町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■興部町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■西興部村
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s
■雄武町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大空町
□暴風警報【発表】
21日昼前から21日夕方にかけて警戒
風向 北
最大風速 20m/s