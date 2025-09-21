気象台は、午前4時16分に、暴風警報を北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。また波浪警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、小清水町、湧別町、興部町、雄武町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・北見市北見、北見市常呂、網走市、紋別市、美幌町、津別町などに発表 21日04:16時点

網走、北見、紋別地方では、21日昼前から21日夕方まで暴風に警戒してください。網走、紋別地方では、21日昼前から21日夜のはじめ頃まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■北見市北見

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■北見市常呂

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■網走市

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■紋別市

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■美幌町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■津別町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■斜里町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■清里町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■小清水町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■訓子府町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■置戸町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 18m/s



■佐呂間町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■遠軽町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■湧別町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■滝上町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■興部町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■西興部村

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s



■雄武町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

21日昼前から21日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 6m



■大空町

□暴風警報【発表】

21日昼前から21日夕方にかけて警戒

風向 北

最大風速 20m/s

