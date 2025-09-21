【ワシントン＝田中宏幸】米ホワイトハウスのキャロライン・レビット大統領報道官は２０日、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業売却を巡り、「アプリを管理する取締役会には７議席あり、うち６議席を米国人が占める」と述べた。

利用者のデータやプライバシーを米企業が管理することも明らかにした。

トランプ米大統領は１９日、中国の習近平（シージンピン）国家主席との電話会談で、習氏が米国事業を米企業に売却する枠組みを承認したと表明した。

レビット氏は米ＦＯＸニュースのインタビューで「契約は成立したと１００％確信している。あとは署名するだけだ。近日中に行われる」と説明。「合意はティックトックの株式の過半数を米国人が所有することを意味する」とも述べ、米ソフトウェア大手オラクルの主導で利用者のデータやアルゴリズム（計算方法）を管理すると明かした。

複数の米メディアは、オラクルや投資ファンドのシルバーレイクなどの企業連合が米国事業を運営する法人の８割の株式を保有し、残りを中国側が保有すると報じていた。

米国では１月、安全保障上の懸念を背景に運営会社・中国バイトダンスがティックトックの米国事業を米企業などに売却しない場合は米国内でのサービスを禁じる法律が発効した。その後就任したトランプ氏は法律の適用を繰り返し猶予。１６日には４回目の延長を決める大統領令に署名していた。