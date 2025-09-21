【ネコ漫画】実は筋肉ムキムキの愛猫!?飼い主と腕相撲する姿に「あるある」「癒やされる」などのコメント続出
【漫画を読む】筋肉ムキムキの猫だが…!?
先日、『腕相撲』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90万人(2025年9月16日現在)、今回紹介する漫画も7.3万いいね(2025年9月16日現在)を超える人気漫画家だ。
クッションの上で気持ちよさそうに寝ているキュルガ。するとそばにいたフータが、前に伸びているキュルガの右手が気になり、つい握手をする。
キュルガはフータに触られて目を覚ますと、握手している右手にぎゅっと力を入れる。そうするとフータの手は引っ張られるので、引っ張り返すフータ。
どちらも譲ろうとしないので、腕相撲しているような姿になるのであった。
飼い主に負けず戦おうとするお茶目なキュルガ！漫画を読んだ愛猫家からは「あるある」「癒やされる〜」などの共感コメントがたくさん寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。