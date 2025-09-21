札幌管区気象台が午前3時17分に発表。

釧路地方、十勝地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっています。

気象庁がきのうの段階で出していた予報は以下の通りです。

日本海側南部と太平洋側西部では、２０日夜のはじめ頃から２１日明け方にかけて、大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。日本海側南部と太平洋側では、２０日夜遅くから２１日朝にかけて、日本海側北部では２１日朝から夕方にかけて、暴風に警戒してください。胆振・日高地方、石狩・空知・後志地方では２０日夜遅くから２１日明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

２０日夜から２１日にかけて、前線を伴った低気圧が発達しながら北海道付近を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。また、気圧の傾きが大きくなるため、非常に強い風が吹く見込みです。北海道地方は大荒れの天気となるでしょう。



［雨の予想］



２０日に予想される１時間降水量は多い所で、

日本海側北部 ３０ミリ

日本海側南部 ５０ミリ

太平洋側西部 ５０ミリ

太平洋側東部 ４０ミリ

２１日に予想される１時間降水量は多い所で、

日本海側北部 ３０ミリ

日本海側南部 ５０ミリ

太平洋側西部 ５０ミリ

太平洋側東部 ４０ミリ

オホーツク海側北部 ３０ミリ

オホーツク海側南部 ３０ミリ

２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

日本海側北部 １２０ミリ

日本海側南部 ２００ミリ

太平洋側西部 ２００ミリ

太平洋側東部 １２０ミリ

オホーツク海側北部 １２０ミリ

オホーツク海側南部 １２０ミリ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれのある地域と期間は、

胆振・日高地方 ２０日夜遅くから２１日明け方にかけて

石狩・空知・後志地方 ２０日夜遅くから２１日明け方にかけて

です。



［風の予想］



２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

日本海側南部陸上 ２３メートル （３５メートル）

日本海側南部海上 ２５メートル （３５メートル）

太平洋側西部陸上 １８メートル （３０メートル）

太平洋側西部海上 ２５メートル （３５メートル）

太平洋側東部海上 ２０メートル （３０メートル）

２１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

日本海側北部陸上 ２０メートル （３５メートル）

日本海側北部海上 ２０メートル （３０メートル）

日本海側南部陸上 ２３メートル （３５メートル）

日本海側南部海上 ２５メートル （３５メートル）

太平洋側西部陸上 １８メートル （３０メートル）

太平洋側西部海上 ２５メートル （３５メートル）

太平洋側東部陸上 ２０メートル （３５メートル）

太平洋側東部海上 ２５メートル （３５メートル）

オホーツク海側北部陸上 １８メートル （３０メートル）

オホーツク海側北部海上 ２３メートル （３５メートル）

オホーツク海側南部陸上 １８メートル （３０メートル）

オホーツク海側南部海上 ２３メートル （３５メートル）



［波の予想］

２０日に予想される波の高さ

太平洋側西部 ４メートル

２１日に予想される波の高さ

日本海側北部 ４メートル

日本海側南部 ４メートル

太平洋側西部 ５メートル

太平洋側東部 ５メートル

オホーツク海側北部 ５メートル

オホーツク海側南部 ５メートル



［潮位の予想］

２１日に予想される最高潮位

太平洋側東部 標高 １．１メートル



［防災事項］

日本海側南部と太平洋側西部では、２０日夜のはじめ頃から２１日明け方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。日本海側南部と太平洋側では、２０日夜遅くから２１日朝にかけて、日本海側北部では２１日朝から夕方にかけて、非常に強い風が吹き、海はしけるでしょう。暴風に警戒してください。低気圧や雨雲の発達の程度によっては、警報級の大雨や暴風となる地域の拡大や期間が延長するおそれや、警報級の高潮、高波となるおそれがあります。

また、日本海側南部と太平洋側では、２０日夜のはじめ頃から２１日朝にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうのおそれがあります。屋外での活動や農作物の管理などに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。