苦しむ名門マンUが世界王者チェルシーを２−１撃破！相手GKが開始５分で一発レッド→得点者カゼミーロも退場したが…大雨の激戦を制す
現地９月20日に開催されたプレミアリーグ第５節で、14位のマンチェスター・ユナイテッドと５位のチェルシーが、前者の本拠地オールド・トラフォードで対戦した。
ビッグマッチの開始５分、ユナイテッドの新戦力ムベウモが裏に抜け出すと、前に出てきたGKサンチェスにペナルティエリア手前で倒される。このプレーでサンチェスは一発レッドを食らい、いきなり11人対10人になる。
数的優位となったホームチームが猛攻を続けるなか、14分に主将ブルーノ・フェルナンデスがオフサイドぎりぎりで押し込み、幸先良く先制する。
さらに37分、ショートコーナーの流れでカゼミーロがヘッドで追加点をゲット。ただ、カゼミーロは45＋５分に２枚目のイエローカードを受け、退場となる。
紆余曲折を経て数的同数で折り返すと、後半に入ってチェルシーが攻め込む。63分にはCKからフォファナがヘッドでネットを揺らすが、オフサイドで得点は認められない。
それでも80分、ショートコーナーからチャロバーが仕留め、アウェーチームがようやく１点を返す。
これで分からない展開となり、最終盤にかけて名門同士の戦いはより白熱。互いにチャンスを作ったが、２−１からスコアは動かなかった。
昨季は衝撃の15位に沈み、今季も開幕から苦戦を強いられているユナイテッドが、大雨の激戦を制した。
一方、今夏にクラブ・ワールドカップを制したチェルシーは、今季リーグ戦初黒星を喫したと同時に、チャンピオンズリーグのバイエルン戦（１−３）から連敗となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】開始５分で衝撃展開！チェルシー守護神が一発退場
