＜中津川 WILD WOOD 2025＞初日、Fools GOLDのラストに登場した東京スカパラダイスオーケストラ。ステージにずらりと並んだNARGO(Trumpet)、北原雅彦(Trombone)、GAMO(Tenor Sax)、谷中敦(Baritone Sax)、沖祐市(Keyboards)、川上つよし(Bass)、加藤隆志(G)、大森はじめ(Percussion)、茂木欣一(Drums)。大所帯の編成は、やはり迫力がある。

彼らの演奏がフィールドに押し寄せてライブが幕開けた瞬間、とっくに日没を迎えているのに周囲一帯が少し明るくなったような気がしたのは、ステージを彩っていたライティングの影響ではなかったように思う。ホーンセクションが一斉に吹き鳴らすサウンド、躍動するビートが観客の心をときめかせただけでなく、中津川の大地や周囲の木々も大喜びさせたのかもしれない。

人々を一気にダンス天国へと巻き込んだ「¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜」。観客の間から上がった明るい声も曲を輝かせるための素敵な要素となっていた「DOWN BEAT STOMP」──オープニングで2曲が披露された後、メンバーを代表して挨拶したのは谷中。

「すごいたくさん集まってくれたな。ありがとう！ みんなの声聴かせてよ！」と呼びかけると、フィールド全体から上がった爆発的な歓声。「初回のトリ、気合い入ってます。戦うように楽しんでくれよ！」という言葉が届けられ、強力な曲がさらに披露された。

掲げられたたくさんのタオルの回転が壮観だった「Glorious」。“わっしょい！ わっしょい！ わっしょい！”という声が果てしなく高まり続けた「天空橋」。お酒を飲みながら陽気にステップを踏む観客が羨ましくなった「5 days of TEQUILA」──ステージを見つめている観客全員がスカパラに夢中だった。

「スペシャルゲスト！」と谷中が言い、ステージに現れたのは、なんと藤井怜央！ 彼の登場は完全に予想外。共演は今回が初なのだという。Omoinotakeのこのフェスへの出演は明日の朝イチのFools GOLDなので、贅沢極まりない前夜祭でもあった。披露されたのは「めくれたオレンジ feat.藤井怜央」。藤井の甘いボイスとスカパラサウンドの融合が、爽やかな響きを生んでいた。

そして「SKA ME CRAZY」を経て「美しく燃える森 feat.奥田民生」がスタート。白いジャケットを粋に着こなし、いぶし銀の色気を歌声で放った奥田。スカパラのメンバーたちも心から楽しんでいるのが伝わってきた。

「次にやるのは久しぶりの曲。久しぶりに一緒にやります。思いっきり盛り上がってくれよな！」と谷中が観客に呼びかけた直後、ステージに現れた甲本ヒロト。「星降る夜に feat.甲本ヒロト」も最高だった。上半身裸が永遠の衣装と言っても過言ではないヒロトがジャケットを着ているのが新鮮。ホーンセクションに彩られながらブルージーな風味を際立たせた歌声にうっとりさせられた。

そしてラストを飾ったのは「Paradise Has NO BORDER」。スタート直後から沸き起こった熱いコール。その声をガソリンとするかのようにサウンドがダイナミックに躍動し続けた。

強力なナンバーの連発によって楽しい時間を完璧に作り上げたスカパラ。屋内ライブでもカッコいい彼らだが、野外イベントがとてもよく似合う。夜空に向かって響いたサウンドが一生の思い出になることを確信できたライブであった。

取材・文◎田中大

■セットリスト

1​. ¡Dale Dale! 〜ダレ・ダレ！〜

2​. DOWN BEAT STOMP

3​. Glorious

4​. 天空橋

5​. 5 days of TEQUILA

6​. めくれたオレンジ feat.藤井怜央 (Omoinotake)

7​. SKA ME CRAZY

8​. 美しく燃える森 feat.奥田民生

9. 星降る夜に feat.甲本ヒロト

10. Paradise Has No Border

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

