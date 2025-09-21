夕暮れが迫り、肌寒さを感じるようになった16時20分、Fools GOLDにはHEY-SMITHの登場を待つ大勢の人が集まった。かなり後方まで埋まっている様子に、彼らがこれまでいかに数々のフェスを盛り上げ来たのかがよくわかる。

◆ライブ写真

SEに合わせてクラップと歓声が沸き起こる中、猪狩秀平(G, Vo)、YUJI (B,Vo)、満(Sax)、Task-n (Dr)、イイカワケン(Tp)、サポートメンバーUME(Tb)がステージに上がる。猪狩による「ヤッホー！ 来たぜ、中津川！」のひと吠えから、ホーンセクションが高らかに号砲一発、「Dandadan」がスタートした。轟音と一糸乱れぬリズムセクション、YUJI、猪狩の歌声が煽情的にオーディエンスに火を点け、続く「Be The One」ではステージ前でモッシュの嵐となった。

うねるベースラインとギターのカッティングに思わず身体が反応する高速スカチューン「Fellowship Anthem」で“OEOEO”と全員が声を合わせ、「Radio」へ。小気味よいリズムにハンドクラップが沸き起こり、トランペット、サックス、トロンボーンから、ギター、ドラム、そしてベースへと、ソロプレイのリレーが最高に楽しい1曲だ。

「楽しんでますか〜？ 中津川に1曲ラブソングを」と猪狩が告げて始まった「The First Love Song」で、フィールドではオーディエンスがハートマークを作り、肩を組んでサークルを作る場面も。そして猪狩はMCでこう呼び掛けた。

「Hello！ 大阪のHEY-SMITHです！ ＜中津川 WILD WOOD 2025＞へようこそ！ ひとつだけ、いいですか？ 小さい子もいらっしゃるので、お子さんを抱いた方々、巻き込まれないかなって不安なので、中央からこっち(下手側)に寄ってもらえますか？ そっちのほうがわりと平和なので。今見てたら、こっちのほう(上手側)がクレイジーな感じなので(上手側から大歓声)。お子さん連れの方は、こちらのほうに寄ってもらえると安心して見られます」と、優しい気遣いや上手側を滾らせる発言が喝采を浴びた。また、今日はいつものフェスより持ち時間が多く、45分あることを告げると「思う存分、やりたいことをやって帰ってくれ！」と煽り立てた。

ホーン隊が躍動する粋なナンバー「Into The Soul」から「Endless Sorrow」へ。オーディエンスはヘドバンで一体となり、レゲエのリズムへ変幻自在に突き進むとサークルモッシュでもみくちゃに。そして「Fog And Clouds」の途中、ダブサウンドが幻想的なムードを描いたが、「踊れ、中津川〜！」という猪狩の言葉を合図に一気呵成に踊り出す。そのノンストップなダンスサウンドの中にも緊張と緩和があり、飽きさせることがない。

「踊り狂ってくれ〜！」と煽る猪狩の言葉に、ダイブやサークルモッシュが徐々に会場中に広がり、大きなビジョンにはオーディエンスが踊りまくる壮観な光景が映し出された。「Inside Of Me」では、曲の展開に合わせてフリ付けをするファンたちがカメラに捉えられて、激しさの中にもほっこりと平和なムードも演出する。

Task-nのドラムとYUJIのベースが緩やかなグルーヴを作り出すと、猪狩は「めっちゃ気持ちええな、ここ！」と笑顔を見せ、「昨日、恵那峡ってところに行ってきたよ。夏の終わりの木とか、川の匂い」と語って「Summer Breeze」へ。どこか切ないメロディとYUJIの爽やかな歌声が絶妙だ。

「今、横にいる大事な人、地元に帰ったらいる大事な人、すべての友だちに作った曲です」との曲紹介から、「Don’t Worry My Friend」を披露。キャッチーなメロディと、親しみやすいテーマが多くの心に響く。彼らの魅力はダイブやモッシュだけではない。お父さんに肩車された小さな子どもがステージに手を伸ばしたワンシーンが印象的だった。

「また必ず、この中津川で一緒に遊ぼうぜ！ 最後の曲、おまえらが音楽を好きな気持ち、爆発させろ！」と叫んで「Say My Name」へ。2人の掛け合いボーカル、腹にドスンと来る重たいリズム、管楽器が奏でる狂騒に、Fools GOLDは興奮の坩堝と化した。圧巻のロックフェス覇者ぶりを見せた45分全14曲だった。

取材・文◎岡本貴之

撮影◎鈴木公平

■セットリスト

1​. Dandadan

2​. Be The One

3​. Fellowship Anthem

4​. Radio

5​. The First Love Song

6​. Into The Soul

7​. Endless Sorrow

8​. Fog And Clouds

9​. Over

10​. Magic Leaf

11​. Inside Of Me

12​. Summer Breeze

13​. Don’t Worry My Friend

14​. Say My Name

■＜中津川 WILD WOOD 2025＞

9月20日(土) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

9月21日(日) 岐阜県中津川公園内特設ステージ

open10:00 / start11:00 / 21:00終演予定

岐阜県中津川市茄子川1683-797

【Day1：9/20(土)出演者】※A-Z順

ザ・クロマニヨンズ、Def Tech、04 Limited Sazabys、Hedigan’s、HEY-SMITH、一青窈、jo0ji、JUN SKY WALKER(S)、神はサイコロを振らない、KREVA、日食なつこ、Nothing’s Carved In Stone、奥田民生、レキシ、サバシスター、SiM、土岐麻子、東京スカパラダイスオーケストラ、ヤングスキニー、レトロマイガール！！(Opening Act)

【Star Guitar】DJ 西寺郷太(NONA REEVES)、須永辰緒(sunaga t experience)

【Day2：9/21(日)出演者】※A-Z順

ACIDMAN、The BONEZ、Chilli Beans.、Dragon Ash、GLIM SPANKY、go!go!vanillas、iri、木村カエラ、Omoinotake、Original Love、Penthouse、Rei、レトロリロン、スガ シカオ with FUYU、水曜日のカンパネラ、打首獄門同好会、w.o.d.、吉澤嘉代子、Khaki (Opening Act)

