【デニムのシャツ＆ジャケット】で、こなれカジュアルな秋をスタート！

デニムのシャツ＆ジャケットは、ライトな着心地が寒暖差の激しい秋にぴったり。

投入するだけでこなれ感がアップするアイテムを

ピックアップしました！



デニムシャツ

ボウタイシャツ/SNIDEL

タイ結びも片結びもアレンジ自在なボウタイが目を引くSNIDELロゴ入りシャツ。共布で作ったタイは長めにデザインしてあり、コーデの雰囲気に合わせて楽しめます。程よくコンパクトなシルエットで、ニットのレイヤードにも便利です。

Lily Bearスカーフ付きオーバーシャツ/LILY BROWN

スカーフ付きのサファリシャツをデニム素材で。ゆったりとしたメンズライクなシルエットで、ミニボトムと合わせてシャツワンピ風に、キャミワンピの羽織りとしてもおすすめ。

デニムジャケット

オーバーサイズデニムカバーオール/MIESROHE

12.5オンスの厚みがありながらもやわらかなデニムを使用したカバーオール。オーバーサイズながらも肩になじむシルエットでこなれ感をプラスしてくれます。

【限定カラー】ノーカラークラシカルデニムジャケット/LILY BROWN

クラシカルなムードを宿したノーカラーデニムジャケット。コンパクトなシルエットで、フェミニンなワンピースにも好相性。フリンジ仕立てのあしらいで洒脱に。

Denim Work Jacket／ànuke

やや長めの絶妙な丈感でヘビロテ必至。ドロップショルダーのシルエットで、インに着込んでも腕まわりがラクちん。

缶バッチ付きGジャン/Mila Owen

缶バッジ3個付きで、自分でポップにアレンジ可能。軽めのオンスのデニム地を使用していて、バサっと羽織れてレイヤードも万能なオーバーシルエットで使い勝手◎