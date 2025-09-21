Perfumeが活動休止を発表、“メジャーデビュー20周年”の節目で

テクノポップユニット・Perfumeが9月21日、年内での活動休止を発表した。



Perfumeは18日に、「メジャーデビュー20周年を迎える2025年9月21日（日）に、私たちPerfumeから大切な大切なメッセージがあります。読んでくれたら嬉しいなぁ」と、重大な“何か”を予告。



そして21日未明、公式ファンクラブサイトを更新し、デビュー20周年の締め括りとして、年内をもって“コールドスリープ”（活動休止）に入ると発表した。活動休止の期間については明らかにしていないが、将来的には“パワーアップしてカムバック”したいとの意向を明かしている。



Perfumeは9月22日、23日に結成25周年、メジャーデビュー20周年の締め括りとして、東京ドーム公演2DAYSを開催。この公演は、「Perfume 8th Tour 2020 “P Cubed” in Dome」以来、5年ぶりの東京ドーム公演となる。