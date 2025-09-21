今年の秋、何穿く？→【ROPÉ PICNIC】へ！ 大人が即こなれる♡「新作パンツ」

「今年の秋は何を穿こう？」と、ビビッとくる1軍パンツを探しているなら【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】をぜひ選択肢に。キレイめながら真面目に寄りすぎず、大人の装いにこなれ感も与えてくれそうな新作パンツがお目見えしています。今回は、秋のお買い物リストに加えたい新作パンツと、おしゃれスタッフさんのコーデを紹介します。

サスペンダーで遊び心を添えた端正なフレアパンツ

【ROPÉ PICNIC】「フレアシルエットサスペンダー付きパンツ」\5,995（税込）

ワイドシルエットが長らく注目を集めていた分、どこか新鮮さを感じられるフレアシルエット。腰まわりをすっきりとさせたナチュラルなラインとセンタープレス入りの端正なデザインが、縦長効果を強調してスタイルアップを狙える一本です。遊び心のあるサスペンダーは取り外しできるため、コーデのちょっとした印象変化にもひと役買ってくれるはず。

ポロトップスとのワンツーで旬のクラシカルな装いに

襟がついたポロデザインの半袖ニットトップスとのワンツーで、クラシカルな雰囲気とこなれ感が漂う大人カジュアルコーデが完成。子どもっぽく見えにくい細めのサスペンダーが、ひと癖あるアクセントとして機能します。この秋のトレンドカラーであるネイビーやブラウンのアイテムの上品な引き立て役になってくれる、チャコールとグリーンの2色展開です。

クリーンなディテールにこだわったベイカーパンツ

【ROPÉ PICNIC】「ベイカーワイドパンツ」\4,499（税込）

オフィスコーデにも着回せるキレイめなディテールにこだわった、クリーンなベイカーパンツ。特徴的なパッチポケットをあしらいながらも、ワイドすぎないストレートシルエットやセンタープレスによってきちんと感を演出しやすいのが魅力です。幅広のベルトラインでウエストまわりを引き締めて見せつつ、後ろはゴム入りなので楽な穿き心地にも期待できます。

カジュアルテイストなアイテムの上品なまとめ役に

カラーはチャコール・グレー・ネイビーの3色がラインナップ。ダボついて見えにくいスマートなシルエットのおかげで、ふわふわとした質感が目を引くシャギーニットベストとも盛りすぎ感なくスタイリングできます。キャップを合わせたカジュアルコーデを品よくまとめる役としても、エレガントなテイストのコーデの外し役としても、多彩な着回し案が浮かんできそうです。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ