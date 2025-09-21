【大雨警報】北海道・大樹町に発表 21日02:51時点
気象台は、午前2時51分に、大雨警報（浸水害）を大樹町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・大樹町に発表 21日02:51時点
十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。十勝地方の海上では、21日明け方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■帯広市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■士幌町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■上士幌町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■鹿追町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■芽室町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■中札内村
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■更別村
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■大樹町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日明け方にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■広尾町
□大雨警報
・土砂災害
21日朝にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
□暴風警報
21日明け方にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■幕別町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■池田町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■豊頃町
□大雨警報
・土砂災害
21日朝にかけて警戒
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日明け方にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s
■本別町
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■足寄町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■陸別町
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
■浦幌町
□大雨警報
・土砂災害
21日朝にかけて警戒
・浸水
21日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
21日朝にかけて警戒
□暴風警報
21日明け方にかけて警戒
風向 東
・海上
最大風速 25m/s