気象台は、午前2時34分に、洪水警報を釧路市釧路に発表しました。

【洪水警報】北海道・釧路市釧路に発表 21日02:34時点

釧路地方では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■釧路市釧路
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報【発表】
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■釧路市阿寒
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■釧路市音別
□大雨警報
・土砂災害
　21日朝にかけて警戒
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■根室市
□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■釧路町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■厚岸町
□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■浜中町
□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■標茶町
□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■鶴居村
□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■白糠町
□大雨警報
・土砂災害
　21日朝にかけて警戒
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日朝にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■別海町
□高潮警報
　21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒
　ピーク時間　21日6時頃
　予想最高潮位　1.2m

■標津町
□高潮警報
　21日3時頃から21日6時頃にかけて警戒
　ピーク時間　21日6時頃
　予想最高潮位　1.3m