気象台は、午前2時26分に、洪水警報を豊頃町、本別町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を豊頃町に発表しました。

十勝地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。十勝地方の海上では、21日明け方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■帯広市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■音更町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■士幌町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■上士幌町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■鹿追町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■芽室町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■中札内村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■更別村
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■大樹町
□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日明け方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■広尾町
□大雨警報
・土砂災害
　21日朝にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□暴風警報
　21日明け方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■幕別町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■池田町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■豊頃町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日明け方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s

■本別町
□洪水警報【発表】
　21日朝にかけて警戒

■足寄町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■陸別町
□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

■浦幌町
□大雨警報
・土砂災害
　21日朝にかけて警戒
・浸水
　21日明け方にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　21日朝にかけて警戒

□暴風警報
　21日明け方にかけて警戒
　風向　東
・海上
　最大風速　25m/s