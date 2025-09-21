「ドジャース６−３ジャイアンツ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）はロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・指名打者」で出場し、１−２の五回に２試合ぶりとなる逆転の５２号３ランを放った。昨年、「５０本塁打、５０盗塁」を達成した時と同じ日に披露した、圧巻のパフォーマンス。前日に今季限りでの現役引退を発表し、この日先発したクレイトン・カーショー投手への惜別のアーチとなった。チームは３連勝とし、１３年連続のプレーオフ進出を決めた。

高々と放り投げたバットに気持ちが見えた。本拠地最後のマウンドを降りたレジェンドを笑顔にしたかった。超満員５万３０３７人の心を揺さぶった逆転弾。「勝ててホッとしているのと、カーショーの記念すべき日に勝ちで終われたのがすごく大きいなと思います」。試合終了直後のインタビュー。興奮が渦巻くフィールドで大谷が声を上ずらせた。

１４日の対戦で３打席無安打に封じられた元サイ・ヤング賞の左腕レイとの再戦。１点を追った五回２死一、二塁だった。カウント２−２と追い込まれたが、１５４キロの外角高め直球を振り抜いた。「打った瞬間、『行くな』と思った」。力と技を融合させた逆方向、左翼ポール際への豪快アーチ。「ファウルにならずしっかりと打ち切れたので良かった」と振り返った。

逆転した瞬間、ベンチで満面の笑みを見せたロバーツ監督は「素晴らしい打席だった」と絶賛。「かなりいいコースだったからロビー（レイ）も驚いていたんじゃないかな」と、敵軍投手に同情を寄せた。

９月１９日には何かが起こる。ちょうど１年前のこの日、大谷は敵地マイアミのマーリンズ戦で３本塁打を含む６安打１０打点を記録し、史上初の「５０本塁打−５０盗塁」を達成した。カーショーが生涯最後となる、レギュラーシーズンでの本拠地のマウンドに立った日に劇的な逆転３ラン。新たな伝説を残し、本塁打王争いはトップのシュワバー（フィリーズ）に１本差に迫った。

３連勝を飾ったチームは、１３年連続プレーオフ進出を決めた。試合後のクラブハウスではカーショーの現役最後の本拠地登板と、ポストシーズン進出を祝ってシャンパンで乾杯した。大谷は試合後、球団を通じて英文でカーショーへ惜別メッセージを発表。「最後の１カ月、楽しんで華々しく締めくくりましょう！！」とつづった。地区優勝マジック４。今季最初のシャンパンファイトが待っている。