【プレミアリーグ第5節】(ロンドン スタジアム)

ウエスト・ハム 1-2(前半0-1)クリスタル・パレス

<得点者>

[ウ]ジャロッド・ボーウェン(49分)

[ク]ジャン・フィリップ・マテタ(37分)、タイリック・ミッチェル(68分)

<警告>

[ウ]マキシミリアン・キルマン(45分+1)、ルーカス・パケタ(74分)、E. Diouf(82分)

[ク]タイリック・ミッチェル(40分)、ジェフェルソン・レルマ(90分+1)、ディーン・ヘンダーソン(90分+3)

観衆:62,455人

シャドー&ボランチ起用の鎌田大地はフル出場で全2得点関与…クリスタル・パレスはウエスト・ハム撃破