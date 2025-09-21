ウエスト・ハムvsクリスタル・パレス 試合記録
【プレミアリーグ第5節】(ロンドン スタジアム)
ウエスト・ハム 1-2(前半0-1)クリスタル・パレス
<得点者>
[ウ]ジャロッド・ボーウェン(49分)
[ク]ジャン・フィリップ・マテタ(37分)、タイリック・ミッチェル(68分)
<警告>
[ウ]マキシミリアン・キルマン(45分+1)、ルーカス・パケタ(74分)、E. Diouf(82分)
[ク]タイリック・ミッチェル(40分)、ジェフェルソン・レルマ(90分+1)、ディーン・ヘンダーソン(90分+3)
観衆:62,455人
└シャドー&ボランチ起用の鎌田大地はフル出場で全2得点関与…クリスタル・パレスはウエスト・ハム撃破
